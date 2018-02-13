Cường Đô la đón sinh nhật bên Đàm Thu Trang và con trai ở quê nhà

Cường Đô la đã có một đêm sinh nhật đầy ý nghĩa bên bạn gái người Tày và con trai tại thành phố Pleiku.
- Giữa ồn ào trục trặc với Cường Đô la, Đàm Thu Trang vẫn mặc táo bạo
- Đợi quan khách và truyền thông về gần hết, Đàm Thu Trang mới kề tai thân mật bên Cường Đô la
Vướng nghi án rạn nứt cách đây không lâu nhưng Đàm Thu Trang và Cường Đô la vẫn quấn quít bên nhau không rời. Mới đây, cặp đôi bị phát hiện đã cùng về thành phố Pleiku - quê nhà Cường Đô la để ăn Tết.
Dù Đàm Thu Trang chỉ chia sẻ bức ảnh chụp cánh tay một người đàn ông đang cầm bánh tiêu nhưng khung cảnh phía trước và nội thất trong xe giúp fan đoán ra cô đang ngồi kế bạn trai.
Trong khi hot girl xứ Lạng úp mở thông báo chuyện về ra mắt gia đình người yêu thì Cường Đô la chỉ đăng ảnh chụp cùng Subeo và món quà sinh nhật ý nghĩa.
Theo đó, "đại gia phố núi" bày tỏ niềm hạnh phúc tột cùng khi được Subeo đích thân chuẩn bị quà tặng ba. Dù chỉ là một cuốn sổ đơn giản nhưng khi đọc những dòng chữ nắn nót trên trang giấy, Cường Đô la đã xúc động đến không nói nên lời.