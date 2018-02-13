Cường Đô la đón sinh nhật bên Đàm Thu Trang và con trai ở quê nhà

Cường Đô la đã có một đêm sinh nhật đầy ý nghĩa bên bạn gái người Tày và con trai tại thành phố Pleiku.

Vướng nghi án rạn nứt cách đây không lâu nhưng Đàm Thu Trang và Cường Đô la vẫn quấn quít bên nhau không rời. Mới đây, cặp đôi bị phát hiện đã cùng về thành phố Pleiku - quê nhà Cường Đô la để ăn Tết.

Dù Đàm Thu Trang chỉ chia sẻ bức ảnh chụp cánh tay một người đàn ông đang cầm bánh tiêu nhưng khung cảnh phía trước và nội thất trong xe giúp fan đoán ra cô đang ngồi kế bạn trai.

Đàm Thu Trang ngầm thông báo đang về quê Cường Đô la ăn Tết - Ảnh: FBNV

Trong khi hot girl xứ Lạng úp mở thông báo chuyện về ra mắt gia đình người yêu thì Cường Đô la chỉ đăng ảnh chụp cùng Subeo và món quà sinh nhật ý nghĩa.

Bé Subeo tự tay viết thiệp tặng ba nhân ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

Theo đó, "đại gia phố núi" bày tỏ niềm hạnh phúc tột cùng khi được Subeo đích thân chuẩn bị quà tặng ba. Dù chỉ là một cuốn sổ đơn giản nhưng khi đọc những dòng chữ nắn nót trên trang giấy, Cường Đô la đã xúc động đến không nói nên lời.

Cường Đô la vô cùng hạnh phúc trước món quà bất ngờ của Đàm Thu Trang và con trai - Ảnh: FBNV

Sau nghi án chia tay, Cường Đô la dẫn Đàm Thu Trang về nhà ra mắt ba mẹ? Đàm Thu Trang vừa check-in ở thành phố Pleiku - quê hương của Cường Đô la cách đây ít giờ. Điều này khiến nhiều khán giả hoài nghi "đại gia phố núi" đang dắt bạn gái về ra mắt gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-do-la-don-sinh-nhat-ben-dam-thu-trang-va-con-trai-o-que-nha-271404.html