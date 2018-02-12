Sau nghi án chia tay, Cường Đô la dẫn Đàm Thu Trang về nhà ra mắt ba mẹ?

Hậu trường 12/02/2018 11:03

Đàm Thu Trang vừa check-in ở thành phố Pleiku - quê hương của Cường Đô la cách đây ít giờ. Điều này khiến nhiều khán giả hoài nghi "đại gia phố núi" đang dắt bạn gái về ra mắt gia đình.

Ít ngày qua, nhiều người hoang mang trước nghi vấn Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt tình cảm sau sáu tháng hẹn hò. Sự việc bắt đầu khi hot girl xứ Lạng đăng tải bức ảnh đang ngồi nhìn xa xăm và than thở cô đơn. Tuy nhiên, sau đó "đại gia phố núi" vẫn điều dàn siêu xe tới chúc mừng bạn gái khai trương cửa hàng, còn Đàm Thu Trang vẫn tự lái xe của người yêu đi tiệc.

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Trước nghi án rạn nứt tình cảm, Cường Đô la vẫn vui vẻ đến chúc mừng Đàm Thu Trang khai trương cửa hàng mới - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp Lạng Sơn tiếp tục gây tò mò khi đăng tải bức ảnh chụp cánh tay Cường Đô la cầm bánh tiêu. Cả hai ngồi trên siêu xe màu đỏ, khung cảnh phía trước là đường phố Pleiku - quê hương của Cường Đô la. 

Sau nghi án chia tay, Cường Đô la dẫn Đàm Thu Trang về nhà ra mắt ba mẹ? - Ảnh 2
Cường Đô la và Đàm Thu Trang cùng check-in tại Pleiku trên một chiếc xe khiến công chúng tin rằng cặp đôi đang ở cùng nhau - Ảnh: FBNV

Nhiều fan đoán chồng cũ Hà Hồ đã chọn dịp Tết này để đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Không ít người để lại bình luận chúc mừng và mong cặp đôi nhanh chóng thông báo tin vui trong vài tháng tới.

Sau nghi án chia tay, Cường Đô la dẫn Đàm Thu Trang về nhà ra mắt ba mẹ? - Ảnh 3
Một cư dân mạng khẳng định cánh tay người đàn ông trong ảnh là chồng cũ Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV
Giữa ồn ào trục trặc với Cường Đô la, Đàm Thu Trang vẫn mặc táo bạo

Giữa ồn ào trục trặc với Cường Đô la, Đàm Thu Trang vẫn mặc táo bạo

Sở hữu vóc dáng quyến rũ "thiêu đốt" mọi ánh nhìn, Đàm Thu Trang khiến người đối diện khó có thể rời mắt khi mặc những bộ trang phục khoét sâu táo bạo.

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