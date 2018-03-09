Đàm Thu Trang nhận bó hoa hồng khổng lồ vẫn lên tiếng trách móc Cường Đô la

Hậu trường 09/03/2018 10:58

Dù được bạn trai tặng bó hoa hồng khổng lồ ngày 8/3 nhưng Đàm Thu Trang vẫn chưa hài lòng vì không có được bức ảnh ưng ý.

Trong khi nhiều sao Việt đã nhận quà từ rất sớm thì mãi đến khuya ngày 8/3, Đàm Thu Trang mới hé lộ món quà độc đáo của "đại gia phố núi".

Tuy đang cùng nhau đi phượt ở Lào Cai nhưng Cường Đô la vẫn không quên dừng chân để mua một bó hoa khổng lồ nhằm tạo sự bất ngờ cho bạn gái. Hành động dễ thương của anh khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ.

Đàm Thu Trang nhận bó hoa hồng khổng lồ vẫn lên tiếng trách móc Cường Đô la - Ảnh 1
Đàm Thu Trang khoe bó hoa khổng lồ do Cường Đô la tặng ngày 8/3 - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, người đẹp Lạng Sơn nâng niu bó hoa to và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, cô nàng khiến nhiều fan bật cười khi trách yêu Cường Đô la không biết chụp hình.

 “Thi thoảng nhờ chụp tấm hình mà out hết cả nét”, Đàm Thu Trang viết.

Dưới chia sẻ của Đàm Thu Trang, nhiều cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng hoa khôi xứ Lạng đã tìm được một người bạn trai quá tuyệt vời. Bên cạnh đó, một số bạn bè cũng mong cặp đôi nhanh chóng xúc tiến mối quan hệ và thông báo tin vui trong năm nay.

Đàm Thu Trang nhận bó hoa hồng khổng lồ vẫn lên tiếng trách móc Cường Đô la - Ảnh 2
Cả hai đang cùng nhau đi phượt trên siêu xe từ Hà Nội lên Lào Cai - Ảnh: FBNV
Đàm Thu Trang nhận bó hoa hồng khổng lồ vẫn lên tiếng trách móc Cường Đô la - Ảnh 3
Sau nhiều cuộc tình ồn ào, Cường Đô la được cho là đang có ý định nghiêm túc với Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV
Rò rỉ thêm loạt ảnh Cường Đô La và Đàm Thu Trang 'dính như sam' trong suốt hành trình phượt cùng nhau

Rò rỉ thêm loạt ảnh Cường Đô La và Đàm Thu Trang 'dính như sam' trong suốt hành trình phượt cùng nhau

Cường Đô la và Đàm Thu Trang không ngại thể hiện tình cảm trước mặt các thành viên tham gia chuyến đi phượt bằng siêu xe trong những ngày vừa qua.

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