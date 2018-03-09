Đàm Thu Trang nhận bó hoa hồng khổng lồ vẫn lên tiếng trách móc Cường Đô la

Dù được bạn trai tặng bó hoa hồng khổng lồ ngày 8/3 nhưng Đàm Thu Trang vẫn chưa hài lòng vì không có được bức ảnh ưng ý.
- Lý do Đàm Thu Trang có "vị trí đặc biệt" trong trái tim Cường Đô La
- Bằng một hành động nhỏ, Cường Đô la đã làm rõ mối quan hệ thực sự với Đàm Thu Trang
Trong khi nhiều sao Việt đã nhận quà từ rất sớm thì mãi đến khuya ngày 8/3, Đàm Thu Trang mới hé lộ món quà độc đáo của "đại gia phố núi".
Tuy đang cùng nhau đi phượt ở Lào Cai nhưng Cường Đô la vẫn không quên dừng chân để mua một bó hoa khổng lồ nhằm tạo sự bất ngờ cho bạn gái. Hành động dễ thương của anh khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ.
Trong ảnh, người đẹp Lạng Sơn nâng niu bó hoa to và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, cô nàng khiến nhiều fan bật cười khi trách yêu Cường Đô la không biết chụp hình.
“Thi thoảng nhờ chụp tấm hình mà out hết cả nét”, Đàm Thu Trang viết.
Dưới chia sẻ của Đàm Thu Trang, nhiều cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng hoa khôi xứ Lạng đã tìm được một người bạn trai quá tuyệt vời. Bên cạnh đó, một số bạn bè cũng mong cặp đôi nhanh chóng xúc tiến mối quan hệ và thông báo tin vui trong năm nay.