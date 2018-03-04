Bằng một hành động nhỏ, Cường Đô la đã làm rõ mối quan hệ thực sự với Đàm Thu Trang

Trước thông tin rạn nứt tình cảm với Đàm Thu Trang, Cường Đô la vừa có hành động bất ngờ dập tắt mọi đồn đoán.

Cách đây không lâu, cặp đôi Cường Đô la và Đàm Thu Trang vướng tin đồn chia tay sau hơn nửa năm gắn bó. Trước sự hoài nghi của công chúng, những người trong cuộc vẫn giữ im lặng. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng cả hai đã thực sự “đường ai nấy đi”.

Song mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô la bất ngờ chia sẻ hình ảnh vui vẻ cùng bạn gái Đàm Thu Trang kèm dòng trạng thái “Chúng ta cùng đi” đập tan tin đồn rạn nứt trước đó.

Hình ảnh thân mật bên bạn gái được Cường Đô la chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: FBNV

Về phía Đàm Thu Trang, cách đây ít giờ, cô cũng vừa chia sẻ hình ảnh cùng “Đại gia phố núi” tạo dáng nhí nhố trong chiếc siêu xe đắt tiền. Hành động của cặp đôi khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang bền chặt.

Cách đây ít giờ, người đẹp Lạng Sơn khẳng định mối quan hệ với bạn trai bằng hình ảnh này - Ảnh: FBNV

Công chúng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cặp đôi nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Trước đó, Cường Đô la cũng khiến nhiều người bất ngờ khi có buổi gặp mặt thân mật với gia đình bạn gái - Ảnh: Internet

Bị chê không " tương xứng" với Cường Đô La, Đàm Thu Trang nói gì? Đàm Thu Trang cho biết lần đầu gặp mặt, cô và người yêu Cường Đô La đã tâm sự tới 6 tiếng đồng hồ bên nhau.

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