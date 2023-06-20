Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi'

Gần đây, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh vừa có buổi gặp mặt truyền thông để giãi bày tất cả mọi lùm xùm vừa qua. Đáng chú ý, NSƯT Vũ Luân là người được Hồng Phượng nhắc đến ồn ào ký kết hợp đồng truyền thông trong đám tang của NSƯT Vũ Linh.

Thời gian gần đây, truyền thông được dịp xôn xao trước những ồn ào xoay quanh chuyện tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh. Không chỉ là sự mâu thuẫn giữa Hồng Loan (con gái Vũ Linh), Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh) và bà Hồng Nhung (mẹ Hồng Phượng) mà 2 con nuôi của cố nghệ sĩ là Vũ Luân và Bình Tinh cũng bất ngờ bị réo tên.

Trước đó, nghệ sĩ Vũ Luân từng lên tiếng đính chính tin đồn "Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi - NSƯT Vũ Linh" bằng cách thuê đội ngũ livestream, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.

Ngay sau đó, NSƯT Vũ Luân đã có 1 buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Nam nghệ sĩ cũng bất ngờ có những chia sẻ những ồn ào chuyện gia đình của cha nuôi. Theo đó, Vũ Luân cho biết, sau khi xem những đoạn chia sẻ của Hồng Phượng, anh chỉ cảm thấy mắc cười. "Tôi mắc cười là bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ em ấy không hiểu, không hiểu hay là cố tình không hiểu. Thường những người làm sai hay bưng bít cho câu chuyện của họ, tìm cách che đậy cho sự sai trái của họ. Cho đến bây giờ Phượng vẫn không biết mình sai" - NSƯT Vũ Luân chia sẻ. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định rằng anh không hề biết kênh Youtube của mình được truyền tiếp lại những hình ảnh trong đám tang của cha nuôi.

"Sự thật không phải như vậy. Tôi có tìm tới Hồng Phượng để hỏi về vấn đề này và yêu cầu đính chính. Vì Hồng Phượng là người mời BH Media vào truyền thông cho đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng hai tháng qua, Hồng Phượng vẫn im lặng. Hồng Phượng nói cô ấy cũng là người bị hại" - Vũ Luân cho biết.

Không chỉ vậy, nghệ sĩ Vũ Luân còn chia sẻ khi NSƯT Vũ Linh ra đi, anh tập trung để lo liệu lễ tang cho ba nuôi. Vì thế, anh hoàn toàn không hay biết có hợp đồng truyền thông trong lễ tang. Đến đêm cuối của lễ tang, Vũ Luân phát hiện toàn bộ chương trình tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh phát trực tiếp trên các kênh của BH Media và trùng kênh của Vũ Luân (thuộc hệ thống của BH Media).

Vũ Luân chia sẻ Hồng Phượng tự nhận cô ấy cũng là người bị hại

"Từ đó, mọi người đồn đại tôi đưa truyền thông vào để kiếm tiền từ đám ma của ba Linh. Khi tôi hỏi Hồng Phượng, cô ấy nói hợp đồng này là kênh quảng bá, bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh trong đám ma chứ không có mục đích kinh doanh. Nhưng hôm qua, Hồng Phượng lại đăng clip nhận tiền từ BH Media. Tôi và Hồng Loan hoàn toàn bất ngờ" - anh cho biết.

Vũ Luân chia sẻ hoàn toàn không hay biết có hợp đồng truyền thông trong lễ tang

Theo nghệ sĩ Vũ Luân, Hồng Loan, Bình Tinh và anh đều không biết về hợp đồng truyền thông đám ma hay chuyện xây mồ mả cho NSƯT Vũ Linh. Tất cả mọi việc đều do mẹ con Hồng Phượng quyết định và không thông qua người nhà.

Ngoài ra, phía Bình Tinh cũng lên tiếng nói rõ về chuyện hợp đồng truyền thông. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo Người lao động rằng: "Hoàn toàn tôi không biết vụ việc gì khi trong thời gian tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, cha nuôi của tôi, Hồng Phượng đã ký hợp đồng rồi mới nói với tôi, chứ hoàn toàn không có ý kiến gì của tôi về vấn đề này. Bởi, đó là thời khắc tôi đau buồn trước sự ra đi của cha mình, các việc khác tôi không quan tâm.

Mà trên thực tế nếu gọi là trao đổi với tôi sau khi đã ký hợp đồng, thì tôi có không đồng ý cũng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ Hồng Phượng lôi tôi vào cuộc đã khiến tôi rất sốc. Vì nhiều ngày qua trước dư luận dậy sóng chung quanh chuyện tranh chấp gia tài của ba tôi, tôi không lên tiếng. Có cả những lời ác ý cho rằng tôi toàn quyền nắm giữ gia sản đó, thật là đau lòng".

Gần đây, Bình Tinh cũng lên tiếng về chuyện hợp đồng truyền thông trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh

Được biết, NSƯT Vũ Linh vừa là người ba nuôi nhưng đồng thời cũng là người thầy đã hướng dẫn cho NSƯT Vũ Luân cách ca, cách diễn. Có thể nói, sự ra đi của Vũ Linh là 1 mất mát lớn đối với Hồng Loan, Vũ Luân, Bình Tinh và rất nhiều người hâm mộ nam nghệ sĩ.