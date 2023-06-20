Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi'

Hậu trường 20/06/2023 10:50

Sau khi bị Hồng Phượng nhắc tên trong chuyện ồn ào liên quan việc kí kết hợp đồng truyền thông đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh, Vũ Luân đã có những chia sẻ mới trên sóng livestream.

Thời gian gần đây, truyền thông được dịp xôn xao trước những ồn ào xoay quanh chuyện tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh. Không chỉ là sự mâu thuẫn giữa Hồng Loan (con gái Vũ Linh), Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh) và bà Hồng Nhung (mẹ Hồng Phượng) mà 2 con nuôi của cố nghệ sĩ là Vũ Luân và Bình Tinh cũng bất ngờ bị réo tên.

Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi' - Ảnh 1
Vũ Luân bên cạnh Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh

Gần đây, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh vừa có buổi gặp mặt truyền thông để giãi bày tất cả mọi lùm xùm vừa qua. Đáng chú ý, NSƯT Vũ Luân là người được Hồng Phượng nhắc đến ồn ào ký kết hợp đồng truyền thông trong đám tang của NSƯT Vũ Linh.

Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi' - Ảnh 2
Hồng Phượng gặp gỡ truyền thông và nhắc đến Vũ Luân trong loạt lùm xùm

Ngay sau đó, NSƯT Vũ Luân đã có 1 buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Nam nghệ sĩ cũng bất ngờ có những chia sẻ những ồn ào chuyện gia đình của cha nuôi. Theo đó, Vũ Luân cho biết, sau khi xem những đoạn chia sẻ của Hồng Phượng, anh chỉ cảm thấy mắc cười. "Tôi mắc cười là bởi ai cũng hiểu hết nhưng chỉ em ấy không hiểu, không hiểu hay là cố tình không hiểu. Thường những người làm sai hay bưng bít cho câu chuyện của họ, tìm cách che đậy cho sự sai trái của họ. Cho đến bây giờ Phượng vẫn không biết mình sai" - NSƯT Vũ Luân chia sẻ. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định rằng anh không hề biết kênh Youtube của mình được truyền tiếp lại những hình ảnh trong đám tang của cha nuôi.

Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi' - Ảnh 3
NSƯT Vũ Luân đáp trả Hồng Phượng trên livestream mới đây

Trước đó, nghệ sĩ Vũ Luân từng lên tiếng đính chính tin đồn "Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi - NSƯT Vũ Linh" bằng cách thuê đội ngũ livestream, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.

"Sự thật không phải như vậy. Tôi có tìm tới Hồng Phượng để hỏi về vấn đề này và yêu cầu đính chính. Vì Hồng Phượng là người mời BH Media vào truyền thông cho đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng hai tháng qua, Hồng Phượng vẫn im lặng. Hồng Phượng nói cô ấy cũng là người bị hại" - Vũ Luân cho biết.

Không chỉ vậy, nghệ sĩ Vũ Luân còn chia sẻ khi NSƯT Vũ Linh ra đi, anh tập trung để lo liệu lễ tang cho ba nuôi. Vì thế, anh hoàn toàn không hay biết có hợp đồng truyền thông trong lễ tang. Đến đêm cuối của lễ tang, Vũ Luân phát hiện toàn bộ chương trình tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh phát trực tiếp trên các kênh của BH Media và trùng kênh của Vũ Luân (thuộc hệ thống của BH Media).

Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi' - Ảnh 4
Vũ Luân chia sẻ Hồng Phượng tự nhận cô ấy cũng là người bị hại

"Từ đó, mọi người đồn đại tôi đưa truyền thông vào để kiếm tiền từ đám ma của ba Linh. Khi tôi hỏi Hồng Phượng, cô ấy nói hợp đồng này là kênh quảng bá, bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh trong đám ma chứ không có mục đích kinh doanh. Nhưng hôm qua, Hồng Phượng lại đăng clip nhận tiền từ BH Media. Tôi và Hồng Loan hoàn toàn bất ngờ" - anh cho biết.

Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi' - Ảnh 5
Vũ Luân chia sẻ hoàn toàn không hay biết có hợp đồng truyền thông trong lễ tang

Theo nghệ sĩ Vũ Luân, Hồng Loan, Bình Tinh và anh đều không biết về hợp đồng truyền thông đám ma hay chuyện xây mồ mả cho NSƯT Vũ Linh. Tất cả mọi việc đều do mẹ con Hồng Phượng quyết định và không thông qua người nhà.

Ngoài ra, phía Bình Tinh cũng lên tiếng nói rõ về chuyện hợp đồng truyền thông. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo Người lao động rằng: "Hoàn toàn tôi không biết vụ việc gì khi trong thời gian tang lễ cố NSƯT Vũ Linh, cha nuôi của tôi, Hồng Phượng đã ký hợp đồng rồi mới nói với tôi, chứ hoàn toàn không có ý kiến gì của tôi về vấn đề này. Bởi, đó là thời khắc tôi đau buồn trước sự ra đi của cha mình, các việc khác tôi không quan tâm.

Mà trên thực tế nếu gọi là trao đổi với tôi sau khi đã ký hợp đồng, thì tôi có không đồng ý cũng chẳng thay đổi được gì. Bây giờ Hồng Phượng lôi tôi vào cuộc đã khiến tôi rất sốc. Vì nhiều ngày qua trước dư luận dậy sóng chung quanh chuyện tranh chấp gia tài của ba tôi, tôi không lên tiếng. Có cả những lời ác ý cho rằng tôi toàn quyền nắm giữ gia sản đó, thật là đau lòng".

Sau khi phản pháo Hồng Phượng, NS Vũ Luân chia sẻ thêm tình tiết mới: 'Tôi không biết Youtube truyền tiếp hình ảnh tang lễ cha nuôi' - Ảnh 6
Gần đây, Bình Tinh cũng lên tiếng về chuyện hợp đồng truyền thông trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh

Được biết, NSƯT Vũ Linh vừa là người ba nuôi nhưng đồng thời cũng là người thầy đã hướng dẫn cho NSƯT Vũ Luân cách ca, cách diễn. Có thể nói, sự ra đi của Vũ Linh là 1 mất mát lớn đối với Hồng Loan, Vũ Luân, Bình Tinh và rất nhiều người hâm mộ nam nghệ sĩ.

HOT: Con gái Vũ Linh không chấp nhận bản sao kê của Hồng Phượng, tiết lộ thêm 1 sự thật đáng sợ!

HOT: Con gái Vũ Linh không chấp nhận bản sao kê của Hồng Phượng, tiết lộ thêm 1 sự thật đáng sợ!

Hồng Loan đã có những chia sẻ sau buổi gặp gỡ báo chí của Hồng Phượng. Con gái Vũ Linh đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết sốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Luân lên tiếng về những ồn ào Vũ Luân truyền thông đám tang Vũ Linh Hồng Phượng

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi