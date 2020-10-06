Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của MC Lại Văn Sâm khiến nhiều người ngỡ ngàng

Từng là MC truyền hình nổi tiếng được khán giả yêu mến, cuộc sống của Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu khiến không ít người tò mò.

Tháng 9/2017, MC Lại Văn Sâm khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi tuyên bố nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông vẫn là một trong những nghệ sĩ đắt show giải trí. Theo đó, nhà báo Lại Văn Sâm trở thành gương mặt thân quen trên các chương trình truyền hình như: Quý ông đại chiến, Ký ức vui vẻ, Siêu trí tuệ Việt Nam, Cơ hội cho ai...

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Lại Văn Sâm vừa đăng tải hình ảnh giương cung bắn tên đầy hài hước. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút hơn 11 nghìn lượt thích từ người hâm mộ.

Hình ảnh mới nhất của MC Lại Văn Sâm – Ảnh: FB

Không còn áp lực quá nhiều từ trách nhiệm công việc, nam MC dần thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội. Qua những khoảnh khắc đời thường, khán giả có thể thấy tình yêu mãnh liệt của ông dành cho bóng đá.

Đa phần hình ảnh của MC Lại Văn Sâm đều gắn với trái bóng tròn – Ảnh: FB

Bên cạnh đó, ông cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè: “Bây giờ, có đi làm các chương trình bên ngoài thì tôi đều đưa vợ đi cùng. Đi đâu hai vợ chồng cũng đi cùng nhau. Ngày xưa thì không được như thế, vì mình làm việc cùng cả ekip đông người. Tôi cũng không bỏ các thú vui. Nếu không phải ghi hình, tham gia các chương trình, mình sẽ làm những gì mình thích”.

Lại Văn Sâm hội ngộ những người bạn học cũ – Ảnh: FB

Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết ông cảm thấy nhẹ lòng hơn khi không còn phải gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề: “Với tôi, nghỉ hưu tức được làm một con người tự do, muốn làm gì thì làm. Thời điểm này, tôi sướng ở chỗ là không còn chịu trách nhiệm như mấy chục năm qua”.

MC Lại Văn Sâm gây sốt với ảnh 30 năm trước, ngoại hình trẻ trung phong độ, điển trai như tài tử Diện mạo của MC Lại Văn Sâm cách đây 30 năm so với hiện tại thay đổi khá nhiều. Người dẫn dắt kỳ cựu của "Ai là triệu phú" được khen trẻ trung và phong độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-nghi-huu-cuoc-song-cua-mc-lai-van-sam-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang-382385.html