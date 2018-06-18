Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng

Nhìn những hình ảnh vừa được chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Thu Thủy, nhiều khán giả càng chắc chắn hơn với suy đoán cô đã "dao kéo" phần mũi và cằm. Dễ dàng nhận ra gương mặt của bà mẹ một con có phần không bình thường.

Chiếc mũi nhọn hoắc khiến Thu Thủy trở nên khác lạ - Ảnh: FBNV

Chiếc mũi của cô không chỉ trở nên hẹp và nhỏ mà khuôn cằm cũng "bỗng dưng" dài hơn.