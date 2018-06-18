Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng

Liên tục xuất hiện với gương mặt khác lạ, ca sĩ Thu Thủy khiến nhiều người hoài nghi rằng cô đã thẩm mỹ vùng mũi và cằm.
- ‘Hết hồn’ trước gương mặt khác lạ khó nhận ra của ca sĩ Thu Thủy sau khi ly hôn chồng đại gia
- Nhan sắc trẻ đẹp bất chấp thời gian của "Hoa hậu Việt Nam 1994" Nguyễn Thu Thủy sau 24 năm đăng quang
Nhìn những hình ảnh vừa được chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Thu Thủy, nhiều khán giả càng chắc chắn hơn với suy đoán cô đã "dao kéo" phần mũi và cằm. Dễ dàng nhận ra gương mặt của bà mẹ một con có phần không bình thường.
Chiếc mũi của cô không chỉ trở nên hẹp và nhỏ mà khuôn cằm cũng "bỗng dưng" dài hơn.
Trước đó, giọng ca Tan trong mưa bay cũng khiến fan hoang mang với nhan sắc khác biệt và có phần kém tự nhiên khi livestream nói chuyện cùng khán giả.