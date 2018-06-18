Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng

Hậu trường 18/06/2018 16:26

Liên tục xuất hiện với gương mặt khác lạ, ca sĩ Thu Thủy khiến nhiều người hoài nghi rằng cô đã thẩm mỹ vùng mũi và cằm.

Nhìn những hình ảnh vừa được chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Thu Thủy, nhiều khán giả càng chắc chắn hơn với suy đoán cô đã "dao kéo" phần mũi và cằm. Dễ dàng nhận ra gương mặt của bà mẹ một con có phần không bình thường.

Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng - Ảnh 1
Chiếc mũi nhọn hoắc khiến Thu Thủy trở nên khác lạ - Ảnh: FBNV

Chiếc mũi của cô không chỉ trở nên hẹp và nhỏ mà khuôn cằm cũng "bỗng dưng" dài hơn.

Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng - Ảnh 2
Cô nàng trông thiếu tự nhiên với hình ảnh này - Ảnh: FBNV
Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng - Ảnh 3
Nhiều dân mạng còn soi ra được phần mũi của nữ ca sĩ không đều nhau - Ảnh: FBNV

Trước đó, giọng ca Tan trong mưa bay cũng khiến fan hoang mang với nhan sắc khác biệt và có phần kém tự nhiên khi livestream nói chuyện cùng khán giả.

Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng - Ảnh 4
Khán giả nhận ra sự khác biệt về nhan sắc của cô khi livestream nói chuyện - Ảnh: FBNV
Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng - Ảnh 5
Dù trang điểm khá đậm nhưng Thu Thủy cũng không thể che được vẻ thiếu tự nhiên trên gương mặt - Ảnh: FBNV
Sau khi ly hôn chồng đại gia, Thu Thủy xuất hiện với gương mặt lạ, mũi lệch cùng chiếc cằm dài ngoằng - Ảnh 6
Chiếc cằm nhọn và sống mũi hơi lệch sang một bên khiến Thu Thủy bị nghi thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

 

Thu Thủy xuất hiện khác lạ với chiếc cằm và mũi dài, nhọn

Thu Thủy xuất hiện khác lạ với chiếc cằm và mũi dài, nhọn

Những ngày gần đây, hình ảnh chiếc mũi nhọn và hơi lệch cùng khuôn cằm dài bất thường của Thu Thủy thu hút nhiều sự chú ý. Có ý kiến cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ vùng mũi.

Xem thêm
Từ khóa:   Thu Thủy ca sĩ Thu Thủy phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42