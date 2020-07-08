Sau Hà Anh Tuấn, MC Phan Anh quyên góp cho 'Như chưa hề có cuộc chia ly', lộ số tiền cụ thể

Hậu trường 08/07/2020 11:42

MC Phan Anh thông báo sẽ quyên góp 1 tuần lương của tháng 7 để giúp chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" tiếp tục hoạt động.

Mới đây, MC Phan Anh nhận được sự hưởng ứng của mọi người khi có hành động thiết thực giúp chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Cụ thể, nam MC đình đám quyết định ủng hộ 1 tuần lương của tháng 7, góp sức giúp chương trình tiếp tục hoạt động.

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MC Phan Anh nhận được sự hưởng ứng của mọi người trước hành động ý nghĩa dành cho chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh: FB

Phan Anh thông báo trên trang cá nhân: "Như vậy là Như chưa hề có cuộc chia ly sẽ không chia ly mà tiếp tục bằng sự góp sức của cộng đồng, của những người hạnh phúc vì những sự đoàn tụ. Mình xin phép được đăng thông báo chính thức của chương trình và cũng xin dành một tuần lương của tháng 7 để chung tay".

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Anh quyên góp 30 triệu đồng - Ảnh: Internet

Những ngày qua, thông tin chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" thông báo ngừng phát sóng khiến nhiều người tiếc nuối. Được biết, chương trình có ý nghĩa nhân văn này dừng hoạt động sau 13 năm vì không đủ tài chính để tiếp tục duy trì.

Trước đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ tiên phong đóng góp cho "Như chưa hề có cuộc chia ly". Anh quyên góp số tiền 3 tỷ đồng, hi vọng chương trình có thể tiếp tục phát sóng.

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Hà Anh Tuấn quyên góp số tiền lớn cho chương trình - Ảnh: FB

"Như chưa hề có cuộc chia ly" là chương trình mang ý nghĩa nhân đạo, giúp những người thân thất lạc nhiều năm có cơ hội được đoàn tụ. Sau 13 năm phát sóng, ekip chương trình đã giúp hàng trăm mảnh đời thất lạc tìm được người thân.

Phan Anh nói về thói quen làm từ thiện vào tháng 7 hàng năm, tiết lộ số tiền 'khủng' từng quyên góp

Phan Anh nói về thói quen làm từ thiện vào tháng 7 hàng năm, tiết lộ số tiền 'khủng' từng quyên góp

Gần 10 năm qua, MC Phan Anh có thói quen dùng tất cả số tiền lương kiếm được trong tháng 7 ủng hộ cho các hoạt động từ thiện.

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Từ khóa:   Phan Anh Hà Anh Tuấn như chưa hề có cuộc chia ly

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