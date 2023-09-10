Sau gần 2 tháng sinh con, Đỗ Mỹ Linh lần đầu công khai diện mạo 'thế lực nhí' của gia đình

"Thế lực nhí" xuất hiện xinh xắn khi đội mũ và mặc bộ váy vô cùng dễ thương. Nhiều cư dân mạng nhận xét, con gái Đỗ Mỹ Linh trộm vía sở hữu cặp má bánh bao phúng phính và làn da trắng mịn. Tuy nhiên, không lâu sau khi đăng tải, con dâu bầu Hiển hiện đã xoá hình ảnh con gái đầu lòng khỏi tài khoản mạng xã hội.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải hình ảnh của con gái cưng. Đây là lần đầu tiên nàng hậu chia sẻ cận gương mặt của tiểu công chúa trên mạng xã hội. Kèm theo đó, người đẹp 9x chia sẻ: "Tình trạng lần đầu đi ăn sáng".

Đỗ Mỹ Linh và ông xã Đỗ Vinh Quang chính thức kết hôn hồi tháng 10/2022 tại Hà Nội. Cặp đôi thường dành thời gian đi du lịch nhiều nơi.

Sau đám cưới, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng nhận quảng cáo cho một số nhãn hàng, tập trung xây dựng tổ ấm và hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại thường xuyên đến tham dự các trận đấu bóng đá với gia đình chồng. Nàng hậu gốc Hà Nội còn cùng ông xã hào hứng xuống sân chụp ảnh, ăn mừng mỗi khi câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giành chiến thắng. Có thể thấy, từng hành động và cử chỉ của vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 2016 đều nhận được sự chú ý của công chúng.

Hậu kết hôn, người đẹp thường xuyên xuất hiện cùng ông xã trong các trận bóng của CLB Hà Nội

Trong suốt thai kỳ, nàng hậu không chia sẻ bất kỳ điều gì dù nhiều lần bị netizen chú ý vòng 2 lớn bất thường.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2016 khi đang là sinh viên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội, khoa Quản trị Kinh doanh. Nàng hậu gốc Hà Nội cùng chồng là Đỗ Vinh Quang có mối tình 2 năm kín tiếng.