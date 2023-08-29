Loạt ảnh bầu bí kín bưng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu được công bố, nhan sắc rạng rỡ khiến nhiều người xuýt xoa!

Trong gần 1 năm về chung một nhà với con trai bầu Hiển, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh liên tục vướng tin đồn mang thai con gái đầu lòng. Không chỉ vậy, mới đây, nhiều nguồn tin còn cho biết Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh thành công ái nữ vào đầu tháng 7. Hiện, sức khỏe của cả Đỗ Mỹ Linh và tiểu công chúa đều ổn định.

Trước những đồn đoán này, nàng hậu chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Mãi đến ngày 28/8, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có động thái bất ngờ khi đăng bài kỉ niệm 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Theo đó, nhân dịp đặc biệt, những hình ảnh bầu bí lần đầu được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ. Bà xã thiếu gia Đỗ Vinh Quang hào hứng chia sẻ: "7 năm trước đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau 7 năm có thêm cương vị mới. 28.08.2016 - 28.08.2023".