Loạt ảnh bầu bí kín bưng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu được công bố, nhan sắc rạng rỡ khiến nhiều người xuýt xoa!

Hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh trong thời gian bầu bí khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi.
- Sau khi đón con gái chào đời, ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' nhưng anh trai lại để lộ sơ hở?
- Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều!
Trong gần 1 năm về chung một nhà với con trai bầu Hiển, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh liên tục vướng tin đồn mang thai con gái đầu lòng. Không chỉ vậy, mới đây, nhiều nguồn tin còn cho biết Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh thành công ái nữ vào đầu tháng 7. Hiện, sức khỏe của cả Đỗ Mỹ Linh và tiểu công chúa đều ổn định.
Trước những đồn đoán này, nàng hậu chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Mãi đến ngày 28/8, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có động thái bất ngờ khi đăng bài kỉ niệm 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Theo đó, nhân dịp đặc biệt, những hình ảnh bầu bí lần đầu được Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ. Bà xã thiếu gia Đỗ Vinh Quang hào hứng chia sẻ: "7 năm trước đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau 7 năm có thêm cương vị mới. 28.08.2016 - 28.08.2023".
Trong các hình ảnh được đăng tải, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện trang phục bó sát khoe trọn bụng bầu vượt mặt trong thời gian mang thai con đầu lòng. Dù có thay đổi rõ rệt về vóc dáng thế nhưng phu nhân nhà hào môn vẫn giữ được visual rạng rỡ, xinh đẹp.
Dưới phần bình luận bài đăng, người hâm mộ gửi vô vàn lời chúc mừng và không ngừng xuýt xoa trước vẻ rạng rỡ của mẹ bỉm Đỗ Mỹ Linh. Đến thời điểm hiện tại, hình ảnh cùng những thông tin về ái nữ đầu lòng vẫn chưa được cặp đôi chia sẻ.
Trước đó, suốt thời gian mang thai, Đỗ Mỹ Linh luôn diện trang phục rộng rãi để giấu dáng. Thế nên, đây là lần đầu người hâm mộ được chiêm ngưỡng hình ảnh trong thời gian mang thai của nàng hậu.
Đỗ Mỹ Linh sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 đã quyết định lấn sân sang công việc biên tập viên. Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa với ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Kể từ đây, nàng hậu hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện, dành thời gian học cách làm dâu, làm vợ để vun vén tổ ấm nhỏ cùng chồng.