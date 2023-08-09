Sau khi đón con gái chào đời, ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' nhưng anh trai lại để lộ sơ hở?

Hậu trường 09/08/2023 09:36

Những ngày qua, Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang vừa chào đón con gái đầu lòng. Mặc dù ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' chuyện này nhưng anh trai thì lại để lộ sơ hở.

Đỗ Mỹ Linh hiện đang có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn bên chồng là Đỗ Vinh Quang. Sau gần 1 năm về chung một nhà, có nhiều nguồn tin tiết lộ nàng hậu đã sinh con đầu lòng vào ngày 3/7 sau khi liên tục để lộ "hint" đang mang thai.

Sau khi đón con gái chào đời, ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' nhưng anh trai lại để lộ sơ hở? - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh và ông xã thiếu gia vừa chào đón con gái đầu lòng

 

Theo chia sẻ từ bạn thân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, em bé "trộm vía" rất bụ bẫm, dễ thương và đáng yêu. Phía Đỗ Mỹ Linh cũng cho hay trong suốt quá trình mang thai con đầu lòng, nàng hậu may mắn khỏe mạnh, không ốm nghén và tăng cân quá nhiều.

Sau khi đón con gái chào đời, ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' nhưng anh trai lại để lộ sơ hở? - Ảnh 2
Bạn thân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ em bé "trộm vía" rất bụ bẫm, dễ thương và đáng yêu

 

Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Đỗ Vinh Quang bất ngờ cập nhật trạng thái mới sau thời gian im ắng khi có thông tin có con gái đầu lòng. Theo đó, anh chia sẻ hình ảnh bầu trời kèm theo dòng trạng thái: “Sau cơn mưa”.

Sau khi đón con gái chào đời, ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' nhưng anh trai lại để lộ sơ hở? - Ảnh 3
Ông xã Đỗ Mỹ Linh không có động thái gì liên quan đến chuyện con gái chào đời

 

Qua dòng trạng thái này có thể thấy, ông xã Đỗ Mỹ Linh gần như giữ kín chuyện vừa đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, anh chồng của nàng hậu là Đỗ Quang Vinh lại cập nhật hình ảnh cùng 2 đứa con. Dù đã che chắn kĩ lưỡng nhưng dân tình vẫn đoán được đây có thể là hình ảnh tiệc đầy tháng của con gái vợ chồng Đỗ Mỹ Linh.

Sau khi đón con gái chào đời, ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' nhưng anh trai lại để lộ sơ hở? - Ảnh 4
Anh chồng Đỗ Mỹ Linh được cho là để lộ sơ hở bữa tiệc đầy tháng của thành viên mới

 

Có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh là nàng hậu kín tiếng nhất khi trước mọi tin đồn liên quan đến cuộc sống riêng tư, cô đều giữ im lặng, không xác nhận cũng chẳng thanh minh. Trước khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh từng lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò với thiếu gia Đỗ Vinh Quang nhưng cô chưa từng lên tiếng đính chính và chỉ tiết lộ chuyện tình cảm khi hai người chuẩn bị về chung một nhà.

Sau khi đón con gái chào đời, ông xã Đỗ Mỹ Linh quyết tâm giữ 'kín như bưng' nhưng anh trai lại để lộ sơ hở? - Ảnh 5
Đỗ Mỹ Linh là nàng hậu kín tiếng nhất khi trước mọi tin đồn liên quan đến cuộc sống riêng tư, cô đều giữ im lặng

 

Thời điểm khi netizen đồn đoán nàng hậu đang mang thai con đầu lòng và cũng như mọi khi, Đỗ Mỹ Linh không hề đả động gì tới vấn đề mọi người đang bàn tán. Nàng hậu vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới, nhưng rất khéo léo chỉ chụp nửa thân trên hoặc dùng đạo cụ che chắn vóc dáng.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Đỗ Vinh Quang Đỗ Quang Vinh

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