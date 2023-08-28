Sau khi đón con gái chào đời, Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ý, tiết lộ một con số đặc biệt?

Đỗ Mỹ Linh hiện đang có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn bên chồng là Đỗ Vinh Quang. Sau gần 1 năm về chung một nhà, có nhiều nguồn tin tiết lộ nàng hậu đã sinh một bé gái đầu lòng vào ngày 3/7 sau khi liên tục để lộ "hint" đang mang thai.

Mới đây, sau thời gian im ắng hậu sinh con, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh bó hoa nhiều màu sắc, kèm theo đó là dòng chú thích ngày "28.08.2016".

Theo chia sẻ từ bạn thân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, em bé "trộm vía" rất bụ bẫm, dễ thương và đáng yêu. Phía Đỗ Mỹ Linh cũng cho hay trong suốt quá trình mang thai con đầu lòng, nàng hậu may mắn khỏe mạnh, không ốm nghén và tăng cân quá nhiều. Kể từ khi hạ sinh con đầu lòng, nàng hậu gần như chưa lộ diện cũng như hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh bó hoa nhiều màu sắc, kèm theo đó là dòng chú thích về một ngày đặc biệt

Nhiều netizen thắc mắc về ngày "28.08.2016" mà cô nàng nhắc đến có ý nghĩa gì. Ngay lập tức, dân mạng đã "soi" con số này là ngày tròn 7 năm Đỗ Mỹ Linh đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016. Rất có thể, đây là bó hoa mà cô được một người thân dành tặng nhân dịp đặc biệt.

Con số đó là ngày tròn 7 năm Đỗ Mỹ Linh đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016

Trước đó, thiếu gia Đỗ Vinh Quang – ông xã của Đỗ Mỹ Linh cũng chia sẻ khoảnh khắc đi ăn sáng. Anh đăng ảnh hai tô phở và xuất hiện bàn tay của một người con gái ngồi cạnh. Và không cần phải nhắc tên thì ai cũng ngầm hiểu đó chính là bà xã Đỗ Mỹ Linh. Có thể sau thời gian ở cữ, Đỗ Mỹ Linh cùng chồng trốn con đi hâm nóng tình cảm.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng trốn con đi hâm nóng tình cảm trước đó

Có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh là nàng hậu kín tiếng nhất khi trước mọi tin đồn liên quan đến cuộc sống riêng tư, cô đều giữ im lặng, không xác nhận cũng chẳng thanh minh. Trước khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh từng lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò với thiếu gia Đỗ Vinh Quang nhưng cô chưa từng lên tiếng đính chính và chỉ tiết lộ chuyện tình cảm khi hai người chuẩn bị về chung một nhà.

Đỗ Mỹ Linh là nàng hậu kín tiếng nhất khi trước mọi tin đồn liên quan đến cuộc sống riêng tư, cô đều giữ im lặng

Thời điểm khi netizen đồn đoán nàng hậu đang mang thai con đầu lòng và cũng như mọi khi, Đỗ Mỹ Linh không hề đả động gì tới vấn đề mọi người đang bàn tán. Nàng hậu vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới, nhưng rất khéo léo chỉ chụp nửa thân trên hoặc dùng đạo cụ che chắn vóc dáng.