Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều!

Hậu trường 01/08/2023 10:23

Mới đây nhất, trong buổi livestream cùng người hâm mộ, Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi - bạn thân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có những chia sẻ về thông tin hoa hậu Việt Nam đang ở cữ.

Mới đây, thông tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng đã nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Nàng hậu sinh con vào đầu tháng 7. 

Trước đó, thông tin về chuyện bầu bí của con dâu bầu Hiển được giữ kín. Mặc dù để lộ nhiều hình ảnh với bụng bầu lớn hay gương mặt mang nét đặc trưng của mẹ bầu nhưng Đỗ Mỹ Linh không lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ. 

Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều! - Ảnh 1

Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều! - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh nhiều lần lộ ảnh mang thai song chưa bao giờ lên tiếng xác nhận

Đến mới đây, trong buổi livestream cùng người hâm mộ, Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi - bạn thân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có những chia sẻ về trạng táhi sau sinh của nàng hậu họ Đỗ. Theo đó, người đẹp Cần Thơ tiết lộ hiện tại chưa thể gặp gỡ, thăm hỏi Đỗ Mỹ Linh vì nàng hậu đang trong giai đoạn ở cữ. Về diện mạo ái nữ vừa chào đời, Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi cho biết mới chỉ được xem sơ qua nhưng em bé "trộm vía" rất bụ bẫm, dễ thương và đáng yêu.  

Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều! - Ảnh 3
Huỳnh Thuý Vi và Đỗ Mỹ Linh là bạn thân trong làng hương sắc

Thông tin khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Rất nhiều người đang mong chờ ngày Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang công khai hình ảnh về "thiên thần nhỏ". 

Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là bạn bè thân thiết nhiều năm qua. Trong lễ ăn hỏi và đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi đều góp mặt để chung vui cùng bạn thân.

Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều! - Ảnh 4
Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi
Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều! - Ảnh 5
Trong lễ ăn hỏi của Đỗ Mỹ Linh, Thuý Vi cũng góp mặt làm phụ dâu

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh kết hôn vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Sau khi cưới, nàng hoa hậu vắng bóng hoàn toàn tại các sự kiện giải trí, ưu tiên chăm lo gia đình và đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Họ cũng hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Hoa khôi Thuý Vi tiết lộ Đỗ Mỹ Linh đang ở cữ, đã được thấy diện mạo con gái đầu lòng của nàng hậu, dân tình sốt xình xịch vì 1 điều! - Ảnh 6
Cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt đã chào đón con gái đầu lòng

Thời gian đầu, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ bỡ ngỡ chuyện làm dâu, làm sao để trở thành người vợ tốt. Hiện cô đã quen, được mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều. Hoa hậu cho biết sống trong gia đình gồm nhiều thành viên nên không khí luôn nhiều tiếng cười.

Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí

Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên vướng tin đồn mang thai vì liên tục diện đồ rộng và che chắn kĩ vòng 2. Trước thông tin này, nàng hậu chưa từng một lần lên tiếng xác nhận.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Huỳnh Thuý Vi Đỗ Mỹ Linh sinh con

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