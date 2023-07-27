Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí

Hậu trường 27/07/2023 16:12

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên vướng tin đồn mang thai vì liên tục diện đồ rộng và che chắn kĩ vòng 2. Trước thông tin này, nàng hậu chưa từng một lần lên tiếng xác nhận.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng nhưng hoàn toàn kín tiếng trên mạng xã hội. Chỉ có một số bạn bè thân thiết của cô biết thông tin. Đỗ Mỹ Linh sinh mổ và hiện tại sức khỏe của cô và con gái đều đã ổn định. 

Theo thông tin từ Ngoisao.net, nàng hậu đón con chào đời vào ngày 3/7 bên chồng Đỗ Vinh Quang và gia đình nội, ngoại. Trong suốt thai kỳ, Đỗ Mỹ Linh khỏe mạnh, không ốm nghén, lên cân không nhiều. Tới sát ngày sinh, cô vẫn đi cà phê với bạn bè. Khoảng 3 tuần nay, người đẹp không sử dụng mạng xã hội để tập trung chăm sóc con gái.

Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí - Ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 3/7

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên vướng tin đồn mang thai vì liên tục diện đồ rộng và che chắn kĩ vòng 2. Trước thông tin này, nàng hậu chưa từng một lần lên tiếng xác nhận. Về phía ông xã Đỗ Mỹ Linh là Chủ tịch CLB Hà Nội, anh Đỗ Vinh Quang từng chia sẻ đã sẵn sàng đón nhận vai trò mới khi vợ đẻ con.

Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí - Ảnh 2
Đỗ Vinh Quang từng chia sẻ đã sẵn sàng đón nhận vai trò mới khi vợ đẻ con.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh kết hôn vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Sau khi cưới, nàng hoa hậu vắng bóng hoàn toàn tại các sự kiện giải trí, ưu tiên chăm lo gia đình và đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Họ cũng hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí - Ảnh 3
 Sau khi cưới, nàng hoa hậu vắng bóng hoàn toàn tại các sự kiện giải trí, ưu tiên chăm lo gia đình và đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Thời gian đầu, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ bỡ ngỡ chuyện làm dâu, làm sao để trở thành người vợ tốt. Hiện cô đã quen, được mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều. Hoa hậu cho biết sống trong gia đình gồm nhiều thành viên nên không khí luôn nhiều tiếng cười.

Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí - Ảnh 4
Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên vướng tin đồn mang thai vì liên tục diện đồ rộng và che chắn kĩ vòng 2

Đỗ Mỹ Linh 27 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Trước khi lập gia đình, cô gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình. Cô còn sáng lập và điều hành một thương hiệu thời trang. Hoa hậu và chồng có 2 năm hẹn hò bí mật và đến đầu năm 2022 mới công khai mối quan hệ.

Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí - Ảnh 5
Hot: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng sau thời gian vướng nghi vấn bầu bí - Ảnh 6
Nàng hậu liên tục bị bắt gặp khoảnh khắc để lộ bụng bầu vượt mặt

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của Bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển). Đỗ Vinh Quang giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội khi mới 25 tuổi, là chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

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