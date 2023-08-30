Đỗ Mỹ Linh lần đầu xuất hiện hậu sinh nở, nhan sắc 'mẹ bỉm' ra sao mà gây chú ý?

Hậu trường 30/08/2023 21:29

Mới đây, thông qua tài khoản cá nhân của Á hậu Thanh Tú, Đỗ Mỹ Linh đã lần đầu lộ diện sau khi sinh con gái.

Thông qua trang cá nhân của Á hậu Thanh Tú mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã lần đầu lộ diện sau khi sinh con gái. Trong khung hình, người đẹp diện chiếc váy voan tôn lên sự nữ tính, dịu dàng. Cô lựa chọn tông trang điểm nhẹ nhàng khi xuất hiện cùng hội chị em đình đám.

Ngoài việc đăng tải hình ảnh trên, Á hậu Thanh Tú còn cho biết: "Tour thăm bà đẻ. Buổi trưa còn đỡ, sau giờ tan học của các thanh niên là thấy nheo nhóc ghê". 

Ở dưới phần bình luận của người chị em thân thiết, Đỗ Mỹ Linh vui vẻ nói: "Trông buổi trưa rất tao nhã không". Trước câu nói này của nàng hậu, Ngọc Hân hào hứng tiếp lời: "2,3 năm nữa đội này chắc cấp số nhân nheo nhóc".

Đỗ Mỹ Linh lần đầu xuất hiện hậu sinh nở, nhan sắc 'mẹ bỉm' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 1Đỗ Mỹ Linh lần đầu xuất hiện hậu sinh nở, nhan sắc 'mẹ bỉm' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 2
Đây là lần đầu Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên hình từ sau khi cô sinh con đầu lòng

Trước đó, vào ngày 28/8 vừa qua, nhân dịp kỉ niệm 7 năm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ loạt ảnh bầu và xúc động tâm sự: "7 năm trước đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau 7 năm có thêm cương vị mới. 28/08/2016 - 28/08/2023".

Khi chia sẻ ảnh bầu, Đỗ Mỹ Linh vô cùng hạnh phúc khi đón nhận nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp bạn bè. Nàng hậu còn tích cực "nhả vía" cho các nàng Hoa, Á hậu còn đang độc thân như Thùy Tiên, Đỗ Hà, Lương Thùy Linh...Chưa dừng lại ở đó, cô không giấu khỏi hào hứng khi nói về chuyện làm thông gia với các con của Thanh Tú, MC Thu Hoài.

Đỗ Mỹ Linh lần đầu xuất hiện hậu sinh nở, nhan sắc 'mẹ bỉm' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh đang tận hưởng khoảng thời gian êm ấm, hạnh phúc với chồng khi cùng nhau chăm sóc con gái

Vợ chồng kết hôn hồi tháng 10/2022 tại Hà Nội. Sau khi cưới, hoa hậu vắng bóng hoàn toàn tại các sự kiện giải trí, ưu tiên chăm lo gia đình. Đôi uyên ương đi du lịch nhiều nơi. Người đẹp cho biết học nhiều điều mới mẻ, trưởng thành hơn nhờ cuộc sống hôn nhân.

Lúc đầu, Đỗ Mỹ Linh bỡ ngỡ chuyện làm dâu, làm sao để trở thành người vợ tốt. Hiện cô đã quen, được mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều. Hoa hậu cho biết sống trong gia đình gồm nhiều thành viên nên không khí luôn nhiều tiếng cười.

Đỗ Mỹ Linh lần đầu xuất hiện hậu sinh nở, nhan sắc 'mẹ bỉm' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 4Đỗ Mỹ Linh lần đầu xuất hiện hậu sinh nở, nhan sắc 'mẹ bỉm' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 5
Dù không hoạt động nhiều trên mạng xã hội nhưng Đỗ Mỹ Linh cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh tình tứ với ông xã

Đỗ Mỹ Linh 27 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Trước khi lập gia đình, cô gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình. Cô còn sáng lập và điều hành một thương hiệu thời trang. Hoa hậu và chồng quen nhau hai năm thông qua một người bạn, công khai mối quan hệ đầu năm 2022.

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