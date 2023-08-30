Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh

V.League 2023 vừa khép lại, trước ngày lên đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Palestine dịp FIFA Days, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tranh thủ thời gian đi chơi cùng vợ. Cụ thể, anh đã công khai khoảnh khắc hai vợ chồng trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi đi hát karaoke.

Trước đó vào tháng 6, trang cá nhân của Khánh Linh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái không mấy vui vẻ về chồng. Tài khoản Faceboook tick xanh viết: "Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố ***, chưa bao giờ xứng đáng".

Trước đó vào tháng 6, trang cá nhân của Khánh Linh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái không mấy vui vẻ về chồng.

Bài viết trên đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, đồng thời ai nấy cũng lo lắng cho tương lai của cặp chồng cầu thủ vợ chủ khách sạn. Tuy nhiên, trung vệ và vợ đã nhanh chóng lên tiếng cho biết tài khoản của Nguyễn Khánh Linh đang bị hack, dòng trạng thái là không đúng sự thật.