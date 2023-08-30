Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh

Hậu trường 30/08/2023 18:34

Khoảnh khắc ngọt ngào mà trung vệ Bùi Tiến Dũng đăng tải mới đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

V.League 2023 vừa khép lại, trước ngày lên đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Palestine dịp FIFA Days, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tranh thủ thời gian đi chơi cùng vợ. Cụ thể, anh đã công khai khoảnh khắc hai vợ chồng trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi đi hát karaoke.

Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh - Ảnh 1

Anh đã công khai khoảnh khắc hai vợ chồng trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi đi hát karaoke

Trước đó vào tháng 6, trang cá nhân của Khánh Linh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái không mấy vui vẻ về chồng. Tài khoản Faceboook tick xanh viết: "Mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để 3 mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Loại bố ***, chưa bao giờ xứng đáng". 

Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh - Ảnh 2
Trước đó vào tháng 6, trang cá nhân của Khánh Linh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái không mấy vui vẻ về chồng.

Bài viết trên đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, đồng thời ai nấy cũng lo lắng cho tương lai của cặp chồng cầu thủ vợ chủ khách sạn. Tuy nhiên, trung vệ và vợ đã nhanh chóng lên tiếng cho biết tài khoản của Nguyễn Khánh Linh đang bị hack, dòng trạng thái là không đúng sự thật.

Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh - Ảnh 3
Trung vệ và vợ đã nhanh chóng lên tiếng cho biết tài khoản của Nguyễn Khánh Linh đang bị hack

Năm 2018, thời điểm tên tuổi của trung vệ Bùi Tiến Dũng được công chúng biết đến nhiều hơn, câu chuyện tình yêu của anh và Nguyễn Khánh Linh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Được biết, cả hai quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Đám cưới của cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh được tổ chức ngày đầu năm mới 2021. Cả hai có chung với nhau 2 nhóc tỳ kháu khỉnh, dễ thương là Sushi và Mochi.

Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh - Ảnh 4
Cả hai quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn.
Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh - Ảnh 5
Đám cưới của cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh được tổ chức ngày đầu năm mới 2021.
Hậu nghi vấn 'rạn nứt' vì status ẩn ý, trung vệ Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc khóa môi bà xã Khánh Linh - Ảnh 6

Cả hai có chung với nhau 2 nhóc tỳ kháu khỉnh, dễ thương là Sushi và Mochi

Gia thế khủng ít ai biết của Nguyễn Khánh Linh - vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng

Gia thế khủng ít ai biết của Nguyễn Khánh Linh - vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng

Bên cạnh việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nổi bật, Nguyễn Khánh Linh - vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng còn có gia thế khủng và học vấn cực đỉnh.

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Từ khóa:   hậu trường Bùi Tiến Dũng Nguyễn Khánh Linh

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