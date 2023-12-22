Sau 8 năm định cư tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, chi hẳn 10 tỷ tậu cơ ngơi mới đón Giáng sinh

Hậu trường 22/12/2023 14:42

Trước khi về Việt Nam, Phạm Thanh Thảo đã nhờ người trang trí không gian Giáng sinh trong ngôi nhà mới để tạo bất ngờ cho các con.

Phạm Thanh Thảo là ca sĩ, MC nổi tiếng đầu thập niên 2000. Cô ghi được ấn tượng qua các ca khúc: Mừng tuổi mẹ, Đời mẹ, Ngày xưa ơi... Cô cũng dẫn dắt một số chương trình như: Vườn âm nhạc, Giai điệu tình yêu, Quà tặng trái tim...

Năm 2015, Phạm Thanh Thảo bí mật kết hôn cùng chồng Việt kiều và sang Mỹ định cư. Ông xã của nữ ca sĩ là một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và bất động sản. Quyết định rời xa làng giải trí, lui về chăm lo gia đình của ca sĩ từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sau 8 năm định cư tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, chi hẳn 10 tỷ tậu cơ ngơi mới đón Giáng sinh - Ảnh 1
Năm 2015, Phạm Thanh Thảo bí mật kết hôn cùng chồng Việt kiều và sang Mỹ định cư. Ông xã của nữ ca sĩ là một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và bất động sản

Sau 8 năm định cư tại trời Tây, mới đây nhất, nữ ca sĩ cho biết lần đầu đưa 2 con trai Trường An và Gia Khang về Việt Nam thăm gia đình và đón Giáng sinh sắp tới. Chia sẻ với Ngoisao, cô cho biết mọi người đều khỏe sau chuyến bay dài. Trước đây, cô chưa có dịp đưa con về nước vì hai bé còn nhỏ, sau đó vướng Covid-19 nên kế hoạch bị hoãn.

Đặc biệt, từ đầu năm 2023, cô chuẩn bị mọi thứ cho con đón Giáng sinh ở Việt Nam khi chi gần 10 tỷ đồng mua nhà tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Dịp này, bố mẹ chồng Phạm Thanh Thảo cũng cùng con cháu về Việt Nam sau nhiều năm định cư Mỹ.

Sau 8 năm định cư tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, chi hẳn 10 tỷ tậu cơ ngơi mới đón Giáng sinh - Ảnh 2
Sau 8 năm định cư tại trời Tây, mới đây nhất, nữ ca sĩ cho biết lần đầu đưa 2 con trai Trường An và Gia Khang về Việt Nam thăm gia đình và đón Giáng sinh sắp tới

Phạm Thanh Thảo đã nhờ người trang trí không gian Giáng sinh trong ngôi nhà mới để tạo bất ngờ cho các con. 'Vừa về, thấy nhà cửa tươm tất, thơm mát và tràn ngập không khí Noel, hai bạn nhỏ thích lắm. Giờ các bạn tranh nhau chọn phòng trong khi trước đó đòi ở khách sạn' - cô nói.

Cơ ngơi mới của nữ ca sĩ được tậu hồi tháng 11/2022 gồm 4 phòng ngủ, 6 toilet, bếp, phòng khách và gara ôtô. Cô cho biết đã thúc giục đội thợ gấp rút hoàn thiện trước lễ Giáng sinh để cả nhà sum họp, đón ngày lễ trong tổ ấm mới.

Sau 8 năm định cư tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, chi hẳn 10 tỷ tậu cơ ngơi mới đón Giáng sinh - Ảnh 3
Phạm Thanh Thảo đã nhờ người trang trí không gian Giáng sinh trong ngôi nhà mới để tạo bất ngờ cho các con

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, giọng ca Ngày xưa ơi cho biết cô và ông xã gặp nhau trong một chuyến lưu diễn. Từ mối quan hệ bạn bè, họ nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân. Trong 2 năm đầu sau khi kết hôn, Phạm Thanh Thảo cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa thích nghi được cuộc sống tại Mỹ. Nữ ca sĩ và chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn trong hôn nhân. Sau đó, cặp đôi dung hòa được sự khác biệt, cùng vun đắp tổ ấm.

Hiện tại vợ chồng Phạm Thanh Thảo đã có cuộc sống gia đình ổn định, yên ấm, luôn lắng nghe, tôn trọng và yêu thương nhau. Trong mắt Phạm Thanh Thảo, chồng là người tài giỏi, sâu sắc. Cô hãnh diện vì có người chồng giỏi kiếm tiền, biết chia sẻ công việc bếp núc cùng vợ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường "khoe" những món ăn do chồng đích thân vào bếp thực hiện.

Sau 8 năm định cư tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, chi hẳn 10 tỷ tậu cơ ngơi mới đón Giáng sinh - Ảnh 4
Hiện tại vợ chồng Phạm Thanh Thảo đã có cuộc sống gia đình ổn định, yên ấm, luôn lắng nghe, tôn trọng và yêu thương nhau

"Tôi nghĩ chắc không ai sung sướng và có phúc như tôi. Có chồng giỏi kiếm tiền, thích nấu nướng mà còn nấu rất ngon, thì quả là hạnh phúc. Tôi thích ăn gì, chỉ cần "xin xỏ" là có liền. Vì tôi rất yêu chồng nên ăn món anh nấu, tôi thấy chẳng nhà hàng nào sánh bằng" - nữ ca sĩ 7X nói.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân với ông xã doanh nhân, Phạm Thanh Thảo cho biết dù được chồng cưng chiều nhưng cô luôn ý thức trách nhiệm của một người vợ. Ca sĩ cho rằng làm phụ nữ cần biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái.

Sau 8 năm định cư tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, chi hẳn 10 tỷ tậu cơ ngơi mới đón Giáng sinh - Ảnh 5
Sau 8 năm kết hôn, vợ chồng Phạm Thanh Thảo tích cóp được khối tài sản đáng mơ ước, có cuộc sống sung túc trên đất Mỹ

 

Sau 8 năm kết hôn, vợ chồng Phạm Thanh Thảo tích cóp được khối tài sản đáng mơ ước, có cuộc sống sung túc trên đất Mỹ. Biệt thự sân vườn ven sông tại Mỹ của vợ chồng Phạm Thanh Thảo có trị giá hơn 800.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng). Họ còn có 2 chiếc tàu, 1 du thuyền. 

 

Sau 8 năm định cư tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, chi hẳn 10 tỷ tậu cơ ngơi mới đón Giáng sinh - Ảnh 6 

Vợ chồng Phạm Thanh Thảo có chung sở thích về xe, thường mua một chiếc "xế hộp" mỗi năm

 

Vợ chồng Phạm Thanh Thảo có chung sở thích về xe, thường mua một chiếc "xế hộp" mỗi năm. Hôm 14/6 vừa qua, nữ ca sĩ gốc Sài thành chia sẻ hình ảnh "tậu" chiếc Lamborghini Huracan Tecnica màu xanh da trời có giá gần 20 tỷ đồng. Ngoài chiếc xe Lamborghini mới tậu, vợ chồng Phạm Thanh Thảo còn có 7 xe hơi khác thuộc các dòng Corvette, Acura, Lexus, Audi, Toyota...  

Phạm Thanh Thảo bị đập kính BMW, lấy cắp loạt hàng hiệu, tài sản giá trị

Phạm Thanh Thảo bị đập kính BMW, lấy cắp loạt hàng hiệu, tài sản giá trị

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo bàng hoàng khi chiếc BMW cô để chỗ đông người bị đập cửa kính nhưng không ai hay biết.

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