Sau 4 ngày, vương miện hơn 2000 viên đá quý của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân bị gãy?

Hậu trường 12/12/2019 11:14

Hình ảnh chiếc vương miện "Brave Heart – Trái tim dũng cảm" của Hoa hậu Khánh Vân bị gãy được dân mạng lan truyền gây hoang mang.

Tối 7/12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chính thức khép lại, người đẹp Nguyễn Trần Khánh Vân xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh tài năng để giành được chiếc vương miện danh giá.

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H'Hen Niê trao vương miện cho người kế nhiệm - Ảnh: Internet
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Top 3 Miss Universe Vietnam đọ sắc tại một sự kiện mới đây - Ảnh: FB

Tuy nhiên chỉ sau 4 ngày đăng quang, hình ảnh chiếc vương miện "Brave Heart – Trái tim dũng cảm" bị gãy một cạnh bất ngờ được lan truyền. Hiện tại, giá trị của chiếc vương miện vẫn chưa được ban tổ chức tiết lộ. Theo thông tin ban đầu, "Brave Heart" được thiết kế và chế tác kỳ công suốt nửa năm với hơn 78 viên ngọc trai, 845 viên đá quý tím và 1371 viên đá quý trắng.

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Hoa hậu Khánh Vân đội vương miện bị gãy một góc - Ảnh: Internet

Hình ảnh chiếc vương miện danh giá bị gãy chỉ sau 4 ngày trao cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng vương miện bị gãy chỉ là phiên bản thay thế chứ không phải phiên bản gốc.

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Cận cảnh chiếc vương miện được trao cho Hoa hậu Khánh Vân tối 7/12 - Ảnh: Internet

Hiện ban tổ chức và Hoa hậu Khánh Vân vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, việc vương miện Hoa hậu bị gãy không phải là chuyện hiếm.

Hoa hậu H'Hen Niê từng lên tiếng khi làm gãy 1 góc vương miện. Phần đỉnh đầu của chiếc vương miện trị giá 3 tỷ đồng của Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng bị gãy. Không chỉ ở Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray từng làm rơi khiến chiếc vương miện 6 tỷ đồng bị gãy 1 góc.

Cuối cùng Hoa hậu Khánh Vân đã có động thái đầu tiên sau khi đăng quang

Cuối cùng Hoa hậu Khánh Vân đã có động thái đầu tiên sau khi đăng quang

Hoa hậu Khánh Vân xúc động viết lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và tất cả những ai đã quan tâm, ủng hộ cô trong suốt hành trình "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019".

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Từ khóa:   Nguyễn Trần Khánh Vân H'Hen Niê Lương Thùy Linh

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