Sau 4 ngày, vương miện hơn 2000 viên đá quý của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân bị gãy?

Hình ảnh chiếc vương miện "Brave Heart – Trái tim dũng cảm" của Hoa hậu Khánh Vân bị gãy được dân mạng lan truyền gây hoang mang.
- Dân mạng chỉ trích Dương Yến Ngọc vì có hành động 'cà khịa' Hoa hậu Khánh Vân
- Tuổi thơ bị xâm hại tình dục ít ai biết của tân Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân
Tối 7/12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chính thức khép lại, người đẹp Nguyễn Trần Khánh Vân xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh tài năng để giành được chiếc vương miện danh giá.
Tuy nhiên chỉ sau 4 ngày đăng quang, hình ảnh chiếc vương miện "Brave Heart – Trái tim dũng cảm" bị gãy một cạnh bất ngờ được lan truyền. Hiện tại, giá trị của chiếc vương miện vẫn chưa được ban tổ chức tiết lộ. Theo thông tin ban đầu, "Brave Heart" được thiết kế và chế tác kỳ công suốt nửa năm với hơn 78 viên ngọc trai, 845 viên đá quý tím và 1371 viên đá quý trắng.
Hình ảnh chiếc vương miện danh giá bị gãy chỉ sau 4 ngày trao cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng vương miện bị gãy chỉ là phiên bản thay thế chứ không phải phiên bản gốc.
Hiện ban tổ chức và Hoa hậu Khánh Vân vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, việc vương miện Hoa hậu bị gãy không phải là chuyện hiếm.
Hoa hậu H'Hen Niê từng lên tiếng khi làm gãy 1 góc vương miện. Phần đỉnh đầu của chiếc vương miện trị giá 3 tỷ đồng của Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng bị gãy. Không chỉ ở Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray từng làm rơi khiến chiếc vương miện 6 tỷ đồng bị gãy 1 góc.