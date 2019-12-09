Dân mạng chỉ trích Dương Yến Ngọc vì có hành động 'cà khịa' Hoa hậu Khánh Vân

Hậu trường 09/12/2019 11:14

Người mẫu Dương Yến Ngọc lại tiếp tục tạo thị phi khi đăng tải bức ảnh quá khứ và lúc đăng quang của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng dư âm của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vẫn chưa hết nóng. Vượt qua nhiều thí sinh tài năng và xinh đẹp, Nguyễn Trần Khánh Vân đã xuất sắc giành được chiếc vương miện danh giá. Hiện Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Các nghệ sĩ Việt cũng dành những lời "có cánh" gửi đến Khánh Vân.

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Hoa hậu H'Hen Niê trao lại vương miện cho người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, người mẫu Dương Yến Ngọc gây bão mạng khi đăng tải bức ảnh quá khứ và lúc đăng quang của Hoa hậu Khánh Vân kèm chú thích: "Con gái mình quả thật có tầm nhìn chiến lược tương lai rất xa. Con không cho mẹ post hình thời bé lên mạng, lý do sau này lỡ có đậu Hoa hậu Thế giới cũng không bị cõi mạng bóc phốt".

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Dương Yến Ngọc gây tranh cãi khi đăng tải bức ảnh quá khứ của Hoa hậu Khánh Vân - Ảnh: FB

Bài viết của chân dài họ Dương lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bên cạnh những lời khen Khánh Vân dậy thì thành công, nhan sắc thăng hạng theo thời gian, nhiều người không hài lòng với hành động này của cựu người mẫu. Một số dân mạng bức xúc vì sự vô duyên của Dương Yến Ngọc, cho rằng cô đang mỉa mai nhan sắc quá khứ của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tài khoản L.N chỉ trích: "Thay vì up ảnh của người khác chị up ảnh thời nhỏ của chị cho mọi người chiêm ngưỡng chút đi". Sau khi Dương Yến Ngọc từ chối với lý do "hồi nhỏ xấu hoắc", người này lại gay gắt hơn: "Vậy chị cứ đưa hình chị lên đi, vốn dĩ hồi nhỏ ai cũng xấu, đâu nhất thiết chị phải đăng ảnh lên để cà khịa như vậy".

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Cô nàng lên tiếng phản pháo khi bị chỉ trích - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu cựu người mẫu gây thị phi. Cách đây không lâu, cô cũng bị chửi vô duyên khi nhắc lại quá khứ xấu và hát dở của Đông Nhi.

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