Hé lộ cuộc sống sang chảnh ‘nhìn mà thèm’ của Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019

Hậu trường 08/12/2019 10:11

Đâu chỉ xinh đẹp và tài năng, Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 còn sở hữu cuộc sống sang chảnh ngập tràn hàng hiệu cùng những chuyến du lịch nước ngoài.

Tối qua (7/12), đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra tại Nha Trang với sự tham gia của 43 thí sinh. Vượt qua nhiều vòng tuyển chọn, Nguyễn Trần Khánh Vân - người đẹp đến từ TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành được vị trí cao nhất của cuộc thi.

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Khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động của Khánh Vân – Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 – Ảnh: Internet

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Khánh Vân trở thành cái tên được tìm kiếm và bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi tò mò về những thông tin xoay quanh chủ nhân chiếc vương miện năm nay.

Được biết, Tân Hoa hậu đang sống cùng ba mẹ trong một căn hộ đắt đỏ tại TP. Hồ Chí Minh.

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Căn hộ với nội thất hoành tráng và sang trọng của gia đình Khánh Vân – Ảnh: Internet

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Người đẹp cũng sắm riêng một chiếc xe hơi để thuận tiện cho công việc - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Khánh Vân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch đầy sang chảnh của mình. Bên cạnh đó, cô cũng có sở thích sử dụng hàng hiệu như bao người đẹp khác.

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Một vài hình ảnh đời thường của Tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 – Ảnh: Internet

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Những món đồ hàng hiệu Khánh Vân tự thưởng cho bản thân - Ảnh: Internet

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Cô nàng cũng thường xuyên vi vu nước ngoài - Ảnh: Internet

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, cô tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch - điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2019, Khánh Vân đã từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành được những thứ hạng cao.

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Từ khóa:   Khánh Vân Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Hoa hậu Việt

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