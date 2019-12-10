Cuối cùng Hoa hậu Khánh Vân đã có động thái đầu tiên sau khi đăng quang

Hoa hậu Khánh Vân xúc động viết lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và tất cả những ai đã quan tâm, ủng hộ cô trong suốt hành trình "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019".

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng và xinh đẹp, tối 7/12, Nguyễn Trần Khánh Vân đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau 2 ngày, Hoa hậu Khánh Vân đã có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Chân dài sinh năm 1995 gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đồng hành và ủng hộ cô suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Khánh Vân giành được vương miện danh giá của 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019' - Ảnh: FB Sau 2 ngày bận rộn với lịch trình giao lưu, họp báo, Khánh Vân mới có thời gian chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FB Khánh Vân viết: "Điều đầu tiên, con xin cảm ơn ba mẹ và gia đình mình đã luôn bên con, ủng hộ con. Em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, các anh chị trong BGK, BTC và ekip - team quản lý thí sinh, các bạn, các em của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Cảm ơn các anh chị nhà thiết kế, các anh photo, team quay phim, team make up đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước nhé. Cảm ơn các bạn, các em là fan của Khánh Vân thật nhiều, thành công của Khánh Vân ngày hôm nay chắc chắn không thể thiếu sự quan tâm và yêu mến của tất cả mọi người dành cho Vân".

Vóc dáng nuột nà của người đẹp 24 tuổi khiến mọi người trầm trồ - Ảnh: FB 2 ngày sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân vẫn chưa hết hồi hộp và sung sướng. Cô xúc động chia sẻ: "Đến giờ phút này mọi thứ đối với em vẫn như một giấc mơ mà em chưa dám tin đó là sự thật. Nhưng bây giờ khi đang đội trên đầu chiếc vương miện quý giá này, em hiểu được mình phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với sự tin yêu của tất cả mọi người dành cho em. Em xin được chia sẻ niềm hạnh phúc này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho em những lời chúc tốt đẹp. Và mong rằng tất cả mọi người vẫn luôn yêu mến và đồng hành cùng em trên con đường phía trước. Em xin cảm ơn thật nhiều...".

Dân mạng chỉ trích Dương Yến Ngọc vì có hành động 'cà khịa' Hoa hậu Khánh Vân Người mẫu Dương Yến Ngọc lại tiếp tục tạo thị phi khi đăng tải bức ảnh quá khứ và lúc đăng quang của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

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