Sau 2 lần ly hôn và 100 mối tình, Dương Yến Ngọc nhận định: 'Phụ nữ xấu thì không có quà'

“Là đàn bà thì nhất định phải yếu đuối vào, cái gì cũng không biết vào, nếu biết thì cũng tỏ ra là không biết…”, chia sẻ mới đây của Dương Yến Ngọc nhận về nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Mới đây, người mẫu Dương Yến Ngọc khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải status chia sẻ quan điểm “là đàn bà nhất định phải yếu đuối”. Theo đó, chân dài sinh năm 1979 khẳng định rằng, phụ nữ phải lười và không nên quá mạnh mẽ mới tốt. “Là đàn bà thì nhất định phải yếu đuối vào, cái gì cũng không biết vào, nếu biết thì cũng tỏ ra là không biết vào, phải lười vào đừng cố cái gì cũng vơ vào người cũng ôm vào thân. Hết thời Bà Trưng Bà Triệu rồi em mạnh mẽ để chiến đấu với ai? với ai? Làm mỏng ăn dày cái gì cũng tỏ ra thỏ non vào hiểu không”, Dương Yến Ngọc viết.

Ở tuổi 40, cựu siêu mẫu Dương Yến Ngọc vẫn xinh đẹp, cuốn hút - Ảnh: FBNV Tiếp đó, chân dài này còn khuyên chị em không nên biết quá nhiều, việc gì cũng ôm đồm. Cô viết: “Đàn bà biết lắm thì khổ nhiều chứ sung sướng gì, từ sáng đến tối sấp mặt vào công việc đến tối ngẩng mặt lên trông khác gì con quạ rụng lông. Việc trên việc dưới việc gì cũng đến tay, cũng ôm hết vào người đến lúc áp lực mệt mỏi khóc lóc có ai hộ không? Em ngẩng đầu lên nhìn xã hội xem, nhiều đứa có cần làm đâu, lười thối thây ra bát còn không biết rửa, nhà quét còn không sạch nay vui chỗ nọ mai chơi chỗ kia, bao rủng rỉnh ngày ngủ tối lên đồ rong phố, giận dỗi õng ẹo tý trai nó lại nịnh bằng cách đi du lịch... Đói hay đau ốm đăng phát lên Facebook là cả tá con trai nhao nhao mua đồ ăn đến mang tận giường.

Đàn ông ý mà, nó chỉ thể hiện bản lĩnh đàn ông với mấy em thỏ non nai tơ thôi, còn mấy mẹ sành sỏi cái gì cũng biết thì lấy đất đâu cho mấy bố thể hiện nữa. Các mẹ cứ bảo mấy em lười chảy thây không biết gì đến lúc khó khăn không biết đường mà lo lấy thân, đợi đến lúc nó khó khăn khổ cực thì các mẹ cũng lao lực ôm cái bản mặt già mà chết rồi”. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện Dương Yến Ngọc đã có hai nhóc tỳ đáng yêu, đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FBNV Chưa dừng lại, Dương Yến Ngọc còn tiếp tục khẳng định thêm: “À mà thôi mọi thứ có thể tỏ ra không biết cũng được nhưng phải biết kiếm tiền nhé, tiền để sống, để làm đẹp, báo hiếu cha mẹ, tiền để nuôi con và tiền để thuê giang hồ khi cần! Đỡ phải sấp mặt đi đánh ghen rồi post clip xong họ lại chửi cho là 'xấu béo thế kia nó bỏ theo gái là đúng rồi'. Xây nhà cho to vào rồi lao đầu đi kiếm tiền trả nợ, trả nợ xong đến lúc được hưởng thụ lỡ ung thư chết thì chồng nó lại rước con khác về. Nhà mình nó ở, chồng mình nó ngủ, con mình nó đánh... thì hỡi ôi còn đâu 2 từ hưởng thụ?. Dành thời gian chịu khó làm đẹp vào, cho ai nữa? Cho mình ngắm thiên hạ ngắm, con người yêu cũ chồng mình ngắm, người yêu cũ của mình ngắm cho nó tiếc nuối đẹp thì cuộc đời nó mới nở hoa. Phụ nữ xấu thì không có quà". Cách đây không lâu, người đẹp này chia sẻ dù đã trải qua 100 mối tình nhưng vẫn không thay đổi được bản thân - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Dương Yến Ngọc thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận đồng tình với chân dài này. Bên cạnh đó, cô nàng cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. “Sống thật với con người mình, khả năng của mình. Đàn ông như đồng tiền, có ai dám nói nó ở mãi với mình, mình không tự va chạm tự lo, lỡ không có nó mình sống sao?”, một dân mạng phản bác.

Từng thù hận, nói xấu nhau, mối quan hệ hiện tại của Dương Yến Ngọc và chồng cũ ra sao? Dương Yến Ngọc từng thù hận doanh nhân Trần Thông - người chồng cũ thứ hai của cô. Tuy nhiên, người đẹp này hiện tại có mối quan hệ tốt với chồng cũ.

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