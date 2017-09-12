Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn

Về chung một nhà được 12 năm, 2 con gái cũng đã lớn nhưng tình cảm của Quyền Linh và bà xã vẫn mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, MC Quyền Linh khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi khi đăng ảnh lãng mạn cùng vợ trên trang Facebook cá nhân vào dịp cả gia đình đi chơi cùng nhau tại Phú Quốc.

Dù đã ở tuổi U50 nhưng nam MC vẫn không không chút ngại ngùng bế vợ ở chốn đông người. Chưa dừng lại, "ông mai" của chương trình Bạn muốn hẹn hò còn kết tay hình trái tim lãng mạn trên giường cùng vợ khiến dân mạng phát hờn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-12-nam-chung-song-quyen-linh-va-ba-xa-van-ngot-ngao-lang-man-nhu-thuo-doi-muoi-khien-nhieu-nguoi-phat-hon-234092.html