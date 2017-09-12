Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn như thuở đôi mươi khiến nhiều người ‘phát hờn’

Hậu trường 12/09/2017 11:21

Về chung một nhà được 12 năm, 2 con gái cũng đã lớn nhưng tình cảm của Quyền Linh và bà xã vẫn mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, MC Quyền Linh khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi khi đăng ảnh lãng mạn cùng vợ trên trang Facebook cá nhân vào dịp cả gia đình đi chơi cùng nhau tại Phú Quốc.

Dù đã ở tuổi U50 nhưng nam MC vẫn không không chút ngại ngùng bế vợ ở chốn đông người. Chưa dừng lại, "ông mai" của chương trình Bạn muốn hẹn hò còn kết tay hình trái tim lãng mạn trên giường cùng vợ khiến dân mạng phát hờn.

Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn như thuở đôi mươi khiến nhiều người ‘phát hờn’ - Ảnh 1
Quyền Linh đăng ảnh tình cảm cùng bà xã khi đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn
Quyền Linh và bà xã lãng mạn kết vòng tay hình trái tim để "chúc mừng 12 năm hẹn hò" - Ảnh: Facebook

Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn
Hình ảnh thân mật của nam MC và bà xã thu hút đươc rất nhiều sự quan tâm của fan. Đặc biệt, anh còn không ngại bế vợ chốn đông người - Ảnh: Internet

Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn
Dù đã cưới nhau được 12 năm và có hai cô con gái khá lớn nhưng "ông mai" của chương trình Bạn muốn hẹn hò và bà xã vẫn rất tình cảm và lãng mạn như thuở mới yêu - Ảnh: Internet

Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn
Có thể thấy, hai bé nhà Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ đã lớn và rất xinh xắn - Ảnh: Internet

Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn
Trước đó, nam MC cũng thường xuyên đưa cả gia đình đi du lịch trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Sau 12 năm chung sống, Quyền Linh và bà xã vẫn ngọt ngào, lãng mạn
Cuộc sống của Quyền Linh và bà xã rất hạnh phúc. Đặc biệt, đây cũng chính là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt - Ảnh: Internet

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