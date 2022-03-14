Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn "nhạy cảm" của con trai: "Đang dạy hay bêu rếu con?"

Hành động của vợ Xuân Bắc khi công khai tin nhắn "nhạy cảm" của con trai đang khiến nhiều sao Việt và cộng đồng mạng phản đối dữ dội. Bà xã nam danh hài hiện cũng đang phải khóa trang cá nhân vì bị nhiều người tràn vào chỉ trích.

Vừa qua, bà xã Xuân Bắc - chị Hồng Nhung trở thành tâm điểm chú ý của CĐM khi đăng bài cảnh cáo các phụ huynh về việc cho các con sử dụng MXH. Vợ nam danh hài cho biết sau khi kiểm tra điện thoại con trai, chị phát hiện cậu bé có mặt trong rất nhiều nhóm chat có chứa hình ảnh 18+, chị Hồng Nhung sau đó đã đập nát điện thoại con trai. "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu" - bà xã Xuân Bắc viết.

Ngay dưới phần bình luận, vợ Xuân Bắc công khai toàn bộ nội dung nhạy cảm này (Ảh chụp màn hình) Tuy nhiên, điều đáng nói chính là việc chị Hồng Nhung còn công khai luôn ảnh chụp màn hình có chứa toàn bộ nội dung nhạy cảm trong phần tin nhắn của bé Bi béo. Chính hành động này của vợ Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ và phản đối dữ dội. Trên các diễn đàn, CĐM rất bất bình trước việc làm này của Xuân Bắc, thay vì âm thầm dạy dỗ con vì là việc riêng trong gia đình, lại thêm phần nhạy cảm, chị lại công khai toàn bộ việc này lên MXH. Bé Bi béo hiện cũng là một trong những hot kid đình đám và được rất nhiều người biết đến, việc công khai những việc có phần "nhạy cảm" này có thể sẽ khiến bé cảm thấy xấu hổ và ảnh hưởng tâm lý.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng vợ Xuân Bắc đang gián tiếp bêu riếu con trai mình lên mạng xã hội thay vì dạy dỗ con những kiến thức cần biết. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt cũng bất ngờ treo hashtag #freeGucciBi (Gucci Bi là biệt danh của Bi Béo) như một cách ủng hộ và bảo vệ cậu bé trước vụ việc lần này. Về phía chị Hồng Nhung, bà xã Xuân Bắc hiện đã phải khóa trang cá nhân của mình trước sự phản ứng dữ dội của CĐM và chưa có thêm động thái gì sau bài đăng gây phẫn nộ này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vợ Xuân Bắc có những phát ngôn và hành động gây ảnh hưởng đến nam nghệ sĩ và nhận về ý kiến trái chiều.

Vợ Xuân Bắc phát hiện một điều tức đến mức đập nát điện thoại của con, vội cảnh báo phụ huynh ngăn chặn ngay! Vợ Xuân Bắc có hành động cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm tra thường xuyên điện thoại của con mình gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-va-cdm-phan-ung-du-doi-viec-vo-xuan-bac-cong-khai-tin-nhan-nhay-cam-cua-con-trai-dang-day-hay-beu-reu-con-455519.html