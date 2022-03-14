Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn "nhạy cảm" của con trai: "Đang dạy hay bêu rếu con?"

Hậu trường 14/03/2022 09:35

Hành động của vợ Xuân Bắc khi công khai tin nhắn "nhạy cảm" của con trai đang khiến nhiều sao Việt và cộng đồng mạng phản đối dữ dội. Bà xã nam danh hài hiện cũng đang phải khóa trang cá nhân vì bị nhiều người tràn vào chỉ trích.

Vừa qua, bà xã Xuân Bắc - chị Hồng Nhung trở thành tâm điểm chú ý của CĐM khi đăng bài cảnh cáo các phụ huynh về việc cho các con sử dụng MXH. Vợ nam danh hài cho biết sau khi kiểm tra điện thoại con trai, chị phát hiện cậu bé có mặt trong rất nhiều nhóm chat có chứa hình ảnh 18+, chị Hồng Nhung sau đó đã đập nát điện thoại con trai.

"Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu" - bà xã Xuân Bắc viết.

Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai: 'Đang dạy hay bêu rếu con?' - Ảnh 1
Ngay dưới phần bình luận, vợ Xuân Bắc công khai toàn bộ nội dung nhạy cảm này (Ảh chụp màn hình)

Tuy nhiên, điều đáng nói chính là việc chị Hồng Nhung còn công khai luôn ảnh chụp màn hình có chứa toàn bộ nội dung nhạy cảm trong phần tin nhắn của bé Bi béo. Chính hành động này của vợ Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ và phản đối dữ dội. 

Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai: 'Đang dạy hay bêu rếu con?' - Ảnh 2

Trên các diễn đàn, CĐM rất bất bình trước việc làm này của Xuân Bắc, thay vì âm thầm dạy dỗ con vì là việc riêng trong gia đình, lại thêm phần nhạy cảm, chị lại công khai toàn bộ việc này lên MXH. Bé Bi béo hiện cũng là một trong những hot kid đình đám và được rất nhiều người biết đến, việc công khai những việc có phần "nhạy cảm" này có thể sẽ khiến bé cảm thấy xấu hổ và ảnh hưởng tâm lý.

Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai: 'Đang dạy hay bêu rếu con?' - Ảnh 3
Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai: 'Đang dạy hay bêu rếu con?' - Ảnh 4

 

Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai: 'Đang dạy hay bêu rếu con?' - Ảnh 5

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng vợ Xuân Bắc đang gián tiếp bêu riếu con trai mình lên mạng xã hội thay vì dạy dỗ con những kiến thức cần biết. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt cũng bất ngờ treo hashtag #freeGucciBi (Gucci Bi là biệt danh của Bi Béo) như một cách ủng hộ và bảo vệ cậu bé trước vụ việc lần này.

Sao Việt và CĐM phản ứng dữ dội việc vợ Xuân Bắc công khai tin nhắn 'nhạy cảm' của con trai: 'Đang dạy hay bêu rếu con?' - Ảnh 6

Về phía chị Hồng Nhung, bà xã Xuân Bắc hiện đã phải khóa trang cá nhân của mình trước sự phản ứng dữ dội của CĐM và chưa có thêm động thái gì sau bài đăng gây phẫn nộ này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vợ Xuân Bắc có những phát ngôn và hành động gây ảnh hưởng đến nam nghệ sĩ và nhận về ý kiến trái chiều. 

 

Vợ Xuân Bắc phát hiện một điều tức đến mức đập nát điện thoại của con, vội cảnh báo phụ huynh ngăn chặn ngay!

Vợ Xuân Bắc phát hiện một điều tức đến mức đập nát điện thoại của con, vội cảnh báo phụ huynh ngăn chặn ngay!

Vợ Xuân Bắc có hành động cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm tra thường xuyên điện thoại của con mình gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Xuân Bắc Bi béo Xuân Bắc CĐM Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?