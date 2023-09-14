Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Hậu trường 14/09/2023 09:20

MC Thảo Vân, MC Thành Trung, ca sĩ Tùng Dương, diễn viên Chiều Xuân,... đều bày tỏ sự đau xót trước vụ cháy ở Hà Nội đã cướp đi gần 60 sinh mạng trong tích tắc.

Mói đây, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương (tính đến 19h tối 13/9) xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Đây là ngôi nhà cao 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. 

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ở tầng 1 - Ảnh: Tiền Phong

Thông tin trên khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót vì mất mát quá lớn. Nhiều người nổi tiếng cũng chia sẻ cảm xúc và cả câu chuyện liên quan đến người trong cuộc trên trang cá nhân.

MC Thảo Vân kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân: "Vụ cháy đêm qua tại chung cư mini Khương Hạ, Thanh Xuân. Nhiều gia đình vẫn chưa thể tìm thấy người thân! Hãy chia sẻ để hỗ trợ cho các gia đình nhé mọi người! Cầu mong những điều tốt lành nhất đến với họ…".

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 2
MC Thảo Vân kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân
Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 3

 Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 4

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 5
Ca sĩ Nguyên Vũ không khỏi xót xa khi đọc tin
Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 6

 Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 7

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 8
Hồng Nhung gửi lời cầu nguyện đến những nạn nhân bị thương nặng mau chóng bình phục

Siêu mẫu Hà Anh cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân: "Xin gửi đến gia đình của những nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội những lời chia buồn sâu sắc. Cầu nguyện cho những linh hồn sớm được an nghỉ. Cầu nguyện cho những tai nạn thảm hoạ này sẽ không xảy ra ở bất cứ nơi đâu!".

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 9
Siêu mẫu Hà Anh cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân

MC Thành Trung nói anh lặng người và bàng hoàng khi biết tin. Anh khóc rất nhiều cho tới tận lúc ngồi trên máy bay để đi công tác châu Âu khi nhận tin một người anh thân thiết vốn là chủ tịch của một đội bóng cũng sống tại chung cư này. MC Thành Trung chia sẻ trên trang cá nhân:

"Đêm qua, trên đường đi làm từ Quảng Ninh về nhận được tin nhà bạn đang hoả hoạn, tôi lao về trong đêm và cả đêm thức trắng dầm mưa để cùng anh ngóng tìm chị và cháu. 6h sáng vẫn không có tin. Anh ôm tôi nói: ''Chị và cháu gọi lúc anh đang ngồi với anh em nhưng chỉ 5 phút sau chị gọi lại nói về cứu 2 mẹ con vì cháy nhà rồi". Bạn tôi lao về nhưng không kịp nữa.

Trong đêm, tôi chứng kiến cảnh tượng tang thương, đau xót với rất nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đám cháy, có người không qua khỏi, cũng có người may mắn sống sót, có những người không biết qua được không, những hình ảnh có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Đến trưa nay 13/9, mọi người biết tin chị và cháu không qua khỏi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều... Cuộc sống thật vô thường, dẫu biết vậy mà xót xa quá. Cháu mới chỉ bằng tuổi các con tôi, chị còn trẻ quá và cả những gia đình khác nữa đã mất mát chỉ trong vài tiếng đêm qua".

Nam MC cũng tự nhắc mình và mọi người đã đến lúc phải ý thức nghiêm túc công tác PCCC, cũng như mỗi gia đình phải tự trang bị kiến thức thực hành khi xảy ra sự cố. 

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 10
MC Thành Trung khóc rất nhiều cho tới tận lúc ngồi trên máy bay để đi công tác châu Âu khi nhận tin một người anh thân thiết vốn là chủ tịch của một đội bóng cũng sống tại chung cư này

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Tùng Dương cho biết, cả ngày dõi theo các tin tức liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ và đến giờ phút này vẫn cầu mong những người bị thương sẽ thoát được cửa tử.

"Hôm nay là một ngày buồn của Hà Nội. Đọc tin tức trên báo và mạng xã hội tim tôi thắt lại dù biết cuộc sống luôn vô thường nhưng vẫn quá đau xót, bàng hoàng và ám ảnh trước thảm cảnh này! Những người lính cứu hỏa và cả những người dân thường dũng cảm đã lao vào đám lửa để cứu người. Họ đã làm việc hết công suất trong đêm. Xin được chia buồn sâu sắc tới các gia đình, các em nhỏ đã thiệt mạng - những mất mát đau thương không gì có thể bù đắp. Xin được chắp tay cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất sớm được vãng sanh" - ca sĩ Tùng Dương chia sẻ. 

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 11
 Ca sĩ Tùng Dương cho biết, cả ngày dõi theo các tin tức liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ và đến giờ phút này vẫn cầu mong những người bị thương sẽ thoát được cửa tử

NSƯT Minh Vượng chia sẻ rằng: "Sáng đi taxi nghe anh tài xế nói con số thương vong đêm qua là 40 người… Mình và cô bạn không tin vào tai và thầm ước là con số thất thiệt của tin đồn.. Suốt từ sáng cho đến chiều tối ra vào ngóng trông, lạy trời chỉ là vài ba người nhưng sự thật phũ phàng quá… Cầu cho hương linh những người xấu số an nghỉ. Mong những nạn nhân đang cấp cứu tai qua nạn khỏi. Mong những gia đình có người thân mất mát hãy nhận ở chúng tôi nén tâm nhang và lời chia buồn sâu sắc nhất!".

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 12
NSƯT Minh Vượng bàng hoàng trước con số thương vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 13

 Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 14Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 15Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 16Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 17

Diễn viên Chiều Xuân cũng bày tỏ sự đau đớn vô hạn dành cho những nạn nhân xấu số: "Đau đớn vô cùng, 56 mạng người trong vụ hoả hoạn. Nước mắt chảy thành sông. Cầu mong những linh hồn vô tội được siêu sinh tịnh độ. Xin gửi một lời nguyện cầu cho mất mát đừng tăng thêm".

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 18
Diễn viên Chiều Xuân cũng bày tỏ sự đau đớn vô hạn dành cho những nạn nhân xấu số
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