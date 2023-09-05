Á hậu Minh Kiên 'lột xác' rõ rệt sau 2 tháng đăng quang, được ví như 'bản sao' thời trẻ của NS Việt Trinh!

Hậu trường 05/09/2023 19:44

Sau gần 2 tháng giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, nhan sắc của Á hậu Minh Kiên ngày càng thăng hạng và trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế trong nước yêu thích.

Trong khi Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu 1 Đào Hiền liên tục vướng ồn ào vì phát ngôn vạ miệng thì Á hậu 2 Minh Kiên luôn được khen ngợi vì giữ vững được phong độ sau đăng quang. Đặc biệt, nhan sắc của Minh Kiên được nhận xét ngày càng thăng hạng và trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế trong nước yêu thích.

Á hậu Minh Kiên 'lột xác' rõ rệt sau 2 tháng đăng quang, được ví như 'bản sao' thời trẻ của NS Việt Trinh! - Ảnh 1
Sau 2 tháng đăng quang, nhan sắc của Minh Kiên được nhận xét ngày càng thăng hạng và trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế trong nước yêu thích

Nhờ sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao, mái tóc dày, được nhận xét là có nét đẹp Tây nên mới đây, Minh Kiên đã lọt vào "mắt xanh" của NTK nổi tiếng Lê Thanh Hòa và trở thành nàng thơ trong bộ ảnh thời trang mới của NTK. 

Trong loạt ảnh mới, Minh Kiên hoá thành quý cô sang chảnh và kiêu kỳ trên phố. Đặc biệt, không còn là hình ảnh cô gái có phần rụt rè và nhút nhát như trước, nay Á hậu Minh Kiên toát ra thần thái quyền lực từ ánh mắt đến cách tạo dáng đều thể hiện sự chuyên nghiệp, tự tin trước ống kính. Cư dân mạng còn nhận xét Á hậu Minh Kiên như "bản sao" của "Người đẹp Tây đô" Việt Trinh. 

Á hậu Minh Kiên 'lột xác' rõ rệt sau 2 tháng đăng quang, được ví như 'bản sao' thời trẻ của NS Việt Trinh! - Ảnh 2
Cư dân mạng nhận xét Á hậu Minh Kiên như "bản sao" của "Người đẹp Tây đô" Việt Trinh. 

Minh Kiên sinh năm 2004 hiện là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Nông lâm TP.HCM. Cô cao 1,71m, số đo hình thể 80-61-90cm. Chỉ sau gần 2 tháng bước ra từ cuộc thi, có thể thấy Minh Kiên có sự lột xác rõ rệt. 

Á hậu Minh Kiên 'lột xác' rõ rệt sau 2 tháng đăng quang, được ví như 'bản sao' thời trẻ của NS Việt Trinh! - Ảnh 3
Chỉ sau gần 2 tháng bước ra từ cuộc thi, có thể thấy Minh Kiên có sự lột xác rõ rệt

Khi được hỏi về mong muốn chinh chiến cuộc thi quốc tế, Minh Kiên chia sẻ với truyền thông: "Tôi nghĩ chuyện đi thi quốc tế không phải là việc mà chúng ta nên chú trọng quá nhiều. Thứ quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm đó chính là làm được những gì sau nhiệm kỳ vì xã hội ngoài kia còn rất nhiều người cần được giúp đỡ. Tôi hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn rộng mở hơn.

Còn việc có nhạt nhòa trong tương lai hay không thì phụ thuộc vào hành động của chính bản thân mình. Làm những điều tốt đẹp nhiều hơn thì sẽ được xã hội công nhận. Khi đó, chúng ta sẽ không bị nhạt nhòa trong mắt người khác". 

Á hậu Minh Kiên 'lột xác' rõ rệt sau 2 tháng đăng quang, được ví như 'bản sao' thời trẻ của NS Việt Trinh! - Ảnh 4
Minh Kiên sinh năm 2004 hiện là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Nông lâm TP.HCM. Cô cao 1,71m, số đo hình thể 80-61-90cm
Á hậu Minh Kiên 'lột xác' rõ rệt sau 2 tháng đăng quang, được ví như 'bản sao' thời trẻ của NS Việt Trinh! - Ảnh 5
Minh Kiên cũng chia sẻ rằng danh hiệu Á hậu là một bệ phóng để cô có công việc ổn định cũng như có nhiều cơ hội phát triển bản thân trong tương lai
Á hậu Minh Kiên 'lột xác' rõ rệt sau 2 tháng đăng quang, được ví như 'bản sao' thời trẻ của NS Việt Trinh! - Ảnh 6
Nhờ sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao, mái tóc dày, được nhận xét là có nét đẹp Tây nên mới đây, Minh Kiên đã lọt vào "mắt xanh" của NTK nổi tiếng Lê Thanh Hòa và trở thành nàng thơ trong bộ ảnh thời trang mới của NTK

Minh Kiên cũng chia sẻ rằng danh hiệu Á hậu là một bệ phóng để cô có công việc ổn định cũng như có nhiều cơ hội phát triển bản thân trong tương lai. "Khi vào đại học, tôi từng nghĩ mình phải cố gắng học tốt, ra trường tìm việc làm để nuôi bản thân, gia đình. Và bây giờ tôi đã có một danh hiệu nên sẽ dùng nó để phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Từ trước đến giờ mẹ đã là trụ cột nên từ giờ tôi sẽ giúp đỡ mẹ thay thế trụ cột đó. Tôi sẽ không để mẹ vất vả nữa" - người đẹp 19 tuổi bộc bạch.

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Á hậu Minh Kiên gặp 'biến căng', tuyên bố nhờ cơ quan chức năng vào cuộc

Trước sự việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân, Á hậu Minh Kiên đã đăng đàn thể hiện sự bức xúc.

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Từ khóa:   Á hậu Minh Kiên Minh Kiên nhan sắc Minh Kiên

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