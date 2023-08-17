Á hậu Minh Kiên gặp 'biến căng', tuyên bố nhờ cơ quan chức năng vào cuộc

Trước sự việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân, Á hậu Minh Kiên đã đăng đàn thể hiện sự bức xúc.

Huỳnh Minh Kiên đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Kể từ đêm chung kết, trong khi Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu 1 Đào Hiền liên tục vướng lùm xùm về phát ngôn thì Minh Kiên trái lại nhận được lời khen từ khán giả khi có cách trả lời phỏng vấn khôn khéo và thường xuyên tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Huỳnh Minh Kiên đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Mới đây, tối ngày 16/8, Á hậu Huỳnh Minh Kiên bất ngờ đăng tải trạng thái bức xúc mạng xã hội về việc bị mạo danh. Cô viết: "Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội giả mạo Minh Kiên. Fanpage Huỳnh Minh Kiên hiện tại được cấp tick xanh với lượt theo dõi cao. Trang này lợi dụng sự tin tưởng của khán giả, đăng bài bán hàng, lấy danh nghĩa Huỳnh Minh Kiên đại diện thương hiệu kinh doanh".

Để khán giả không hoang mang, người đẹp đã thông báo livestream xác nhận thông tin Fanpage chính chủ. Đồng thời, Minh Kiên sẽ báo cáo, thu thập bằng chứng gửi cho các cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Mới đây, tối ngày 16/8, Á hậu Huỳnh Minh Kiên bất ngờ đăng tải trạng thái bức xúc mạng xã hội về việc bị mạo danh Á hậu Minh Kiên xin lỗi khán giả vì hiện tại chưa thể giải quyết dứt điểm sự việc và Fanpage giả mạo còn hoạt động, lợi dụng người hâm mộ của cô để bán hàng, kinh doanh. Cô nói: "Tôi sợ Fanpage giả mạo trục lợi cá nhân bằng việc kêu gọi quyên góp tiền". Người đẹp mong muốn khán giả hỗ trợ báo cáo Fanpage giả mạo này.

Cô nói: "Tôi sợ Fanpage giả mạo trục lợi cá nhân bằng việc kêu gọi quyên góp tiền" Á hậu Minh Kiên sinh năm 2004 tại Ninh Thuận. Cô hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nông lâm, TP.HCM. Với Minh Kiên, việc đoạt Á hậu 2 là kỳ tích. Đây là lần đầu cô gái sinh năm 2004 đi giày cao gót. Ngoài ra, với chiều cao 1,71m, số đo 3 vòng: 80-61-90cm, Minh Kiên được xướng tên vào top 5 Người đẹp Thời trang, top 5 Người đẹp Thể thao, top 16 Người đẹp Nhân ái, top 10 Người đẹp Bản lĩnh. Á hậu 2 Minh Kiên từng chia sẻ cha mẹ ly dị khi cô chưa kịp chào đời. Để trang trải cuộc sống, mẹ làm nhiều công việc từ bán cà phê, đính hạt tranh thêu đến giúp việc. Cô luôn lấy mẹ để làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa, biến sự tự ti thành bản lĩnh Trong cuộc thi, câu chuyện của Minh Kiên đã truyền cảm hứng về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Á hậu 2 Minh Kiên từng chia sẻ cha mẹ ly dị khi cô chưa kịp chào đời. Để trang trải cuộc sống, mẹ làm nhiều công việc từ bán cà phê, đính hạt tranh thêu đến giúp việc. Cô luôn lấy mẹ để làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa, biến sự tự ti thành bản lĩnh.

Ảnh hiếm thời đi học của top 3 Miss World Vietnam 2023: Ý Nhi, Đào Hiền thuần khiết, Minh Kiên gây thương nhớ Chung kết Miss World Vietnam 2023 khép lại đã tìm ra top 3 đương nhiệm gồm: Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Á hậu 1 Đào Thị Hiền và Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên.

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