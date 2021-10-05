Sao nam Vbiz khoe ngực trần 'cực hot', tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến Facebook bị 'sập'?

Hậu trường 05/10/2021 12:18

Thông tin này đang được netizen truyền tay nhau nhưng liệu sao nam Vbiz này thực sự 'quyền lực' đến vậy?

Tối muộn hôm qua đến nay, dân mạng trên khắp thế giới hoang mang vì bỗng dưng không truy cập được Facebook. Dù hiện tại "đâu đã vào đó" nhưng thông tin này vẫn khiến cho MXH "nháo nhào".

Sao nam Vbiz khoe ngực trần 'cực hot', tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến Facebook bị 'sập'? - Ảnh 1

Mọi người vẫn đang tìm hiểu thông tin Facebook bị "sập" là do đâu, bất ngờ một sao nam Vbiz đã tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến cho nền tảng mạng xã hội trên bị "tạm ngưng", thực hư ra sao?

Nhân vật đang được nhắc đến không ai khác chính là nam diễn viên Việt Anh. Không chỉ đăng trạng thái "gây sốc", Việt Anh còn "trình làng" một tấm ảnh với body vạm vỡ, anh viết trên trang cá nhân: "Tối qua đăng có 2 chiếc ảnh mà sập cả Facebook sợ thật, hôm nay để tránh tình trạng đó làm chiếc nhẹ nhàng chàng thơ thế này, hy vọng không sập nữa".

Sao nam Vbiz khoe ngực trần 'cực hot', tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến Facebook bị 'sập'? - Ảnh 2

Thực tế thì đây chỉ là một bài đăng mang tính đùa vui thôi mọi người ạ! Đây không phải lần đầu tiên Việt Anh "bắt trend" nhằm trêu mọi người. Ngoài dòng trạng thái nói trên thì netizen cũng tập trung sự chú ý vào thân hình cực kỳ "mlem" của nam diễn viên "Người phán xử".

Sao nam Vbiz khoe ngực trần 'cực hot', tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến Facebook bị 'sập'? - Ảnh 3
 Bức ảnh khoe body săn chắc của Việt Anh khiến 'Facebook bị sập'.
Sao nam Vbiz khoe ngực trần 'cực hot', tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến Facebook bị 'sập'? - Ảnh 4
 Bên cạnh đó, nam diễn viên còn khoe một bức ảnh với phong cách lịch lãm, điển trai.

Không thể phủ nhận thân hình săn chắc với body 6 múi của Việt Anh cũng khiến cho netizen "rần rần" chẳng thua kém chuyện Facebook bị "đóng băng" đúng không nào?

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Ủng hộ 'Quy tắc ứng xử nghệ sĩ', diễn viên Việt Anh chê là 'cụ non'

Ủng hộ 'Quy tắc ứng xử nghệ sĩ', diễn viên Việt Anh chê là 'cụ non'

Diễn viên Việt Anh mới đây đã công khai ủng hộ việc ban hành 'Quy tắc ứng xử nghệ sĩ', tuy nhiên quan điểm của anh lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên việt anh Việt Anh - Quỳnh Nga Việt Anh khoe body

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36