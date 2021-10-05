Sao nam Vbiz khoe ngực trần 'cực hot', tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến Facebook bị 'sập'?

Thông tin này đang được netizen truyền tay nhau nhưng liệu sao nam Vbiz này thực sự 'quyền lực' đến vậy?

Tối muộn hôm qua đến nay, dân mạng trên khắp thế giới hoang mang vì bỗng dưng không truy cập được Facebook. Dù hiện tại "đâu đã vào đó" nhưng thông tin này vẫn khiến cho MXH "nháo nhào".

Mọi người vẫn đang tìm hiểu thông tin Facebook bị "sập" là do đâu, bất ngờ một sao nam Vbiz đã tự nhận mình chính là nguyên nhân khiến cho nền tảng mạng xã hội trên bị "tạm ngưng", thực hư ra sao?

Nhân vật đang được nhắc đến không ai khác chính là nam diễn viên Việt Anh. Không chỉ đăng trạng thái "gây sốc", Việt Anh còn "trình làng" một tấm ảnh với body vạm vỡ, anh viết trên trang cá nhân: "Tối qua đăng có 2 chiếc ảnh mà sập cả Facebook sợ thật, hôm nay để tránh tình trạng đó làm chiếc nhẹ nhàng chàng thơ thế này, hy vọng không sập nữa".

Thực tế thì đây chỉ là một bài đăng mang tính đùa vui thôi mọi người ạ! Đây không phải lần đầu tiên Việt Anh "bắt trend" nhằm trêu mọi người. Ngoài dòng trạng thái nói trên thì netizen cũng tập trung sự chú ý vào thân hình cực kỳ "mlem" của nam diễn viên "Người phán xử".

Bức ảnh khoe body săn chắc của Việt Anh khiến 'Facebook bị sập'.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn khoe một bức ảnh với phong cách lịch lãm, điển trai.

Không thể phủ nhận thân hình săn chắc với body 6 múi của Việt Anh cũng khiến cho netizen "rần rần" chẳng thua kém chuyện Facebook bị "đóng băng" đúng không nào?

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Ủng hộ 'Quy tắc ứng xử nghệ sĩ', diễn viên Việt Anh chê là 'cụ non' Diễn viên Việt Anh mới đây đã công khai ủng hộ việc ban hành 'Quy tắc ứng xử nghệ sĩ', tuy nhiên quan điểm của anh lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-nam-vbiz-khoe-nguc-tran-cuc-hot-tu-nhan-minh-chinh-la-nguyen-nhan-khien-facebook-bi-sap-428848.html