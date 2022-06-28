Sang Thái cổ vũ cho 'đàn chị', Lương Mỹ Kỳ bị CĐM chê: 'Ố dề quá chị ơi'

Tham dự đêm bán kết Hoa hậu Chuyển giới 2022 để ủng hộ đại diện nước nhà, Á hậu Chuyển giới Lương Mỹ Kỳ khiến dân tình phát ngán khi thể hiện quá mức.
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Sáng ngày 23/6, Lương Mỹ Kỳ có mặt tại sân bay lên đường sang Thái để cổ vũ cho Phùng Trương Trân Đài - người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến tại sàn diễn Hoa hậu Chuyển giới 2022.
Đêm Bán kết được diễn ra tại Pattaya, Thái Lan vào tối ngày 23/6 với sự tham gia của 23 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Mới đây trên trang facebook cá nhân của mình, Lương Mỹ Kỳ đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô hò reo bên dưới khán đài được cư dân mạng cho là có phần lố lăng.
Hành động này của Lương Mỹ Kỳ đã khiến dân tình một phen xôn xao. Hầu hết ý kiến đều cho rằng cô đang cố tình làm lố để thu hút sự chú ý. Đáp trả lại những bình luận "chê" của cư dân mạng thì Lương Mỹ Kỳ lại thẳng thắn: "Lúc đó cần gì khép nép nữa chị ơi. Bung nẹp".
Lương Mỹ Kỳ tên thật là Lương Trung Kiên, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1999 tại Tiền Giang. Người đẹp tạo thiện cảm đến khán giả với hình ảnh duyên dáng, xinh xắn và thường được nhiều người gọi với biệt danh "Thánh Lô Tô".
Cuối tháng 12/2019, cô công khai chuyển giới và đăng kí tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới 2020 đạt giải Á hậu 1 và vào tháng 3 năm 2023, cô sẽ đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 diễn ra tại Thái Lan.