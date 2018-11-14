'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la

Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt nhưng chuyện tình cảm của Đàm Thu Trang vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt là sau khi Cường Đô la có động thái mới tiết lộ về đám cưới trong năm 2019.

Cách đây vài giờ, chân dài gốc Lạng Sơn gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm vai tình tứ bên bạn trai Quốc Cường trên trang cá nhân. Có thể nói, đã lâu lắm rồi mọi người mới lại được thấy cặp đôi công khai xuất hiện và vô tư thể hiện tình cảm thắm thiết, ngọt ngào đến thế.