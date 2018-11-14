'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la

Hậu trường 14/11/2018 11:20

Công chúng vô cùng thích thú vì đã rất lâu rồi Cường Đô la và Đàm Thu Trang mới công khai ảnh ngọt ngào đến vậy.

Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt nhưng chuyện tình cảm của Đàm Thu Trang vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt là sau khi Cường Đô la có động thái mới tiết lộ về đám cưới trong năm 2019.

Cách đây vài giờ, chân dài gốc Lạng Sơn gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm vai tình tứ bên bạn trai Quốc Cường trên trang cá nhân. Có thể nói, đã lâu lắm rồi mọi người mới lại được thấy cặp đôi công khai xuất hiện và vô tư thể hiện tình cảm thắm thiết, ngọt ngào đến thế.

'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la - Ảnh 1
Đàm Thu Trang thoải mái khoe ảnh tựa đầu vào vai Cường Đô la trên mạng xã hội. Có lẽ đây là cách mỹ nhân họ Đàm khẳng định tình yêu vững chắc với bạn trai - Ảnh: FBNV

Với hành động này, Đàm Thu Trang và Cường Đô la càng khiến người hâm mộ tin rằng cả hai sắp “về chung nhà” sau hơn 1 năm công khai tình cảm.

'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la - Ảnh 2

'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la - Ảnh 3
Cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người - Ảnh: FBNV

Dù từng trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với hàng loạt chân dài đình đám trong làng giải trí Việt nhưng công chúng nhận thấy lần này Cường Đô la rất nghiêm túc. Nhiều người cho rằng, Đàm Thu Trang có lẽ là bến dừng chân cuối cùng của chàng doanh nhân tài hoa này.

'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la - Ảnh 4
Vài ngày trước, Cường Đô la bị bắt gặp đưa con trai và tình mới đi xem nhà...
'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la - Ảnh 5
...việc này càng khiến công chúng tin rằng ngày cả hai 'góp gạo thổi cơm chung' không còn xa - Ảnh: FBNV
'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la - Ảnh 6

Vài tháng trước, cặp đôi còn bị nghi bí mật đi chụp ảnh cưới ở nước ngoài - Ảnh: FBNV

Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la

Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la

Dòng trạng thái mới đây của bạn gái Cường Đô la nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng tình của công chúng.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang

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