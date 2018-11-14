'Rụng tim' với khoảnh khắc gần gũi 'má kề má' giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô la

Công chúng vô cùng thích thú vì đã rất lâu rồi Cường Đô la và Đàm Thu Trang mới công khai ảnh ngọt ngào đến vậy.
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Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt nhưng chuyện tình cảm của Đàm Thu Trang vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt là sau khi Cường Đô la có động thái mới tiết lộ về đám cưới trong năm 2019.
Cách đây vài giờ, chân dài gốc Lạng Sơn gây chú ý khi bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm vai tình tứ bên bạn trai Quốc Cường trên trang cá nhân. Có thể nói, đã lâu lắm rồi mọi người mới lại được thấy cặp đôi công khai xuất hiện và vô tư thể hiện tình cảm thắm thiết, ngọt ngào đến thế.
Với hành động này, Đàm Thu Trang và Cường Đô la càng khiến người hâm mộ tin rằng cả hai sắp “về chung nhà” sau hơn 1 năm công khai tình cảm.
Dù từng trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với hàng loạt chân dài đình đám trong làng giải trí Việt nhưng công chúng nhận thấy lần này Cường Đô la rất nghiêm túc. Nhiều người cho rằng, Đàm Thu Trang có lẽ là bến dừng chân cuối cùng của chàng doanh nhân tài hoa này.