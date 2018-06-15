Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt

Hậu trường 15/06/2018 16:33

Do gắn mi giả sai cách và đánh tông phấn lạc màu da, nhiều sao Việt hù dọa fan bằng những bức ảnh trắng bệch như phim kinh dị.

Để thu hút sự chú ý giữa một rừng sao mới nổi, các mỹ nhân Việt phải liên tục thay đổi hình ảnh, cách make up trong mỗi lần tham dự sự kiện. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho việc làm đẹp nhằm nâng cấp bản thân.

Tuy nhiên, chính vì mong muốn tạo ra sự khác biệt nên không ít sao Việt đình đám như Lý Nhã Kỳ, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung... nhiều lần mắc lỗi trang điểm khiến ai nhìn cũng phát hoảng. Khi xem hết loạt ảnh sau đây, không ít người lắc đầu ngao ngán và mong mỹ nhân Việt sẽ cẩn trọng hơn để tránh việc hù dọa mọi người.

Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 1
Tóc Tiên xuất hiện với gương mặt cứng đơ do gắn mi giả quá dày - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ biến thành thảm họa khi cố gắng 'cưa sừng làm nghé' - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 3
Không ai hiểu Hồng Nhung đã mua được đôi mi giả kỳ lạ này ở đâu - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi mặc gợi cảm, trang điểm tông dễ thương nhưng bị chê sấp mặt - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 5
Hiền Thục có lẽ muốn hù dọa ai đó trong đêm diễn của mình - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 6
Lông mi giả quá dài khiến Hồ Ngọc Hà trông kém sang hẳn - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 7
Mai Thu Huyền gây choáng với gương mặt gượng gạo do trang điểm quá dày - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 8
Nữ diễn viên "Em chưa 18" cũng mắc lỗi chọn lông mi không phù hợp - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 9
Thêm một thảm họa trang điểm khác của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 10
Võ Hoàng Yến trông như đang hóa trang thành diễn viên phim kinh dị - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 11
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 12
Hồ Quỳnh Hương có lẽ vừa tham gia một lễ hội hóa trang nào đó - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 13
Gương mặt trắng bệch của Thùy Dung khiến nhiều người khiếp đảm - Ảnh: Internet
Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt - Ảnh 14
Lần này thì Hà Hồ mất điểm trầm trọng cả về cách ăn mặc lần phong cách trang điểm như thiếu nhi - Ảnh: Internet

 

Bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản nhưng không phải sao Việt nào cũng tự lấy được Facebook như Võ Hoàng Yến

Bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản nhưng không phải sao Việt nào cũng tự lấy được Facebook như Võ Hoàng Yến

Trong khi nhiều sao Việt khác phải nhờ sự giúp đỡ hoặc lập Facebook mới khi bị chiếm tài khoản thì Võ Hoàng Yến lại làm được điều bất ngờ.

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