Rụng rời tay chân, choáng váng mặt mày khi xem hết loạt ảnh này của sao Việt

Do gắn mi giả sai cách và đánh tông phấn lạc màu da, nhiều sao Việt hù dọa fan bằng những bức ảnh trắng bệch như phim kinh dị.
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Để thu hút sự chú ý giữa một rừng sao mới nổi, các mỹ nhân Việt phải liên tục thay đổi hình ảnh, cách make up trong mỗi lần tham dự sự kiện. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho việc làm đẹp nhằm nâng cấp bản thân.
Tuy nhiên, chính vì mong muốn tạo ra sự khác biệt nên không ít sao Việt đình đám như Lý Nhã Kỳ, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung... nhiều lần mắc lỗi trang điểm khiến ai nhìn cũng phát hoảng. Khi xem hết loạt ảnh sau đây, không ít người lắc đầu ngao ngán và mong mỹ nhân Việt sẽ cẩn trọng hơn để tránh việc hù dọa mọi người.