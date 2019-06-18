Rộ tin Mỹ Tâm yêu Mai Tài Phến, Mr Đàm vẫn tuyên bố: 'Dù Tâm có lấy ai, mãi mãi anh chỉ yêu mình em thôi'

Trước sự tò mò của dư luận, cuối cùng "Ông hoàng nhạc Việt" đã lên tiếng. Đàm Vĩnh Hưng cho biết vẫn thương Mỹ Tâm dù cô có kết hôn đi nữa.

Những hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm có nhiều cử chỉ thân mật với chàng diễn viên điển trai Mai Tài Phến được đăng tải khiến công chúng nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. Hiện tại, một loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai đang được dân mạng lan truyền một cách chóng mặt. Ngoài hai nhân vật chính, cái tên được fan réo gọi nhiều nhất chính là "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng. Anh cho biết suốt nhiều giờ qua đã nhận được vô số câu hỏi liên quan đến ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy nhiên, Mr Đàm không thể trả lời mọi người bởi đang ở nước ngoài. Mới đây, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng trên Facebook cá nhân.

"Ông hoàng nhạc Việt" buồn vì đời tư nghệ sĩ bị can thiệp: "Đó là cuộc sống của người nghệ sĩ bắt đầu bị can thiệp và xâm phạm càng ngày càng thô bạo hơn, cũng chỉ vì muốn chứng minh độ hot giữa muôn ngàn tin hot của showbiz này. Cũng là để thỏa mãn 'ý tưởng triệu view' của ai đó! Mà đã theo dõi và ghi hình nghệ sĩ rất là 'chuyên nghiệp' như vậy! Buồn không? Buồn chứ!". Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết hơn 20 năm - Ảnh: Internet Tiếp đó, anh nhắn cho người em thân thiết là hãy cứ sống và làm những gì mình thích, thấy vui và hạnh phúc là được. Dù Mỹ Tâm yêu, hay thậm chí lấy ai thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn thương.

Anh nhắn nhủ: "Dù Mỹ Tâm có chọn ai, yêu ai, lấy ai thì mãi mãi Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ yêu thương một mình em thôi... Yêu một ai đó là cho họ được quyền lựa chọn. Yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc...!". Vì quá yêu mến cặp đôi, fan từng ghép ảnh hôn lễ của cô dâu Mỹ Tâm và chú rể Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Tình cảm và sự chân thành Đàm Vĩnh Hưng dành cho Mỹ Tâm khiến nhiều người xúc động. Trước đó, nam ca sĩ cũng không ít lần được fan "đẩy thuyền" với giọng ca Như một giấc mơ. Anh từng tuyên bố chỉ cưới vợ khi cô dâu là Mỹ Tâm.

Mr Đàm không thể im lặng giữa tin đồn Mỹ Tâm hẹn hò trai trẻ kém 10 tuổi Liên tục bị fan gọi tên dù không liên quan đến loạt ảnh Mỹ Tâm thân thiết bên Mai Tài Phến, Đàm Vĩnh Hưng đã không thể giữ sự im lặng.

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