Rộ tin đồn Thái Trinh quen Quang Đăng vì hợp đồng tình ái 'như phim', một 'kẻ bí ẩn' nắm rõ chân tơ kẽ tóc như 'người trong kẹt'?

Hậu trường 29/06/2021 07:29

Sau khi kết thúc chuyện tình "đẹp như mộng" với dancer tài năng, Thái Trinh bỗng vướng phải tin đồn yêu nhau trên hợp đồng để PR bản thân. Antifan thậm chí còn tâm huyết đến độ đi rêu rao khắp nơi từ năm ngoái đến tận bây giờ.

Quang Đăng và Thái Trinh là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi tiếng của showbiz Việt. Chàng là vũ công sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, khả năng biên đạo thuộc hàng top. Nàng là ca sĩ sở hữu giọng ca ngọt như "rót mật vào tai" người nghe. Tuy nhiên, sau gần 3 năm bên nhau, đôi trẻ lại chọn chia tay vào tháng 9/2019. 

Mặc dù chưa lần nào lên tiếng về nguyên do thực sự, nhưng khoảng thời gian "đường ai nấy đi", Quang Đăng liên tục bị chỉ trích vì phụ bạc, quen HLV thể hình nên mới chia tay với bạn gái lâu năm. 

Sau gần 2 năm "không chung đường", nữ ca sĩ Thái Trinh bất ngờ có bài đăng cách đây ít phút về việc bị antifan đồn thổi mượn chuyện tình yêu để PR tên tuổi. 

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Bài đăng của Thái Trinh - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ bức xúc cho biết bị 1 antifan đem chuyện tình cảm của mình đi bình luận rêu rao từ năm ngoái đến tận bây giờ. Tài khoản có tên B.M. tố chuyện yêu đương của Thái Trinh chỉ là hợp đồng chứ không có tình cảm. 

Vị cư dân mạng này khẳng định chắc nịch việc giọng ca Cạn cả nước mắt chiêu trò đánh bóng tên tuổi nên đã làm hợp đồng tình ái với Quang Đăng, đến lúc chia tay thì tỏ ra đau khổ để nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tài khoản này còn "nhắc nhở" không nên chửi hay chỉ trích nam dancer vì anh cũng bị Thái Trinh cho "lên thớt". 

Đáng chú ý, tài khoản này còn liên tục nhắc đi nhắc lại câu chuyện này từ năm ngoái đến tận bây giờ và tỏ ra hiểu biết như "người trong kẹt". Điều này đã khiến nữ ca sĩ bức xúc đăng đàn đính chính. Cô khẳng định: "Chuyện tình cũ của mình dù không có kết thúc tốt đẹp nhưng nó là một phần kí ức và là minh chứng cho những tháng năm đó mình từng sống từng tồn tại, mắc mớ gì bạn xuyên tạc theo ý thích của bạn như nó là đời bạn vậy? Mình hiền nhưng mình không nhát, mình sẵn sàng lên tiếng nếu sự thật về mình bị bóp méo". 

Bên dưới bài đăng của Thái Trinh, không ít người đã tỏ ra bức xúc thay cho cô vì cho rằng tài khoản này có "cảm tình" với Quang Đăng nên mới ra sức "bóp méo" sự thật nhằm hạ thấp danh dự của nữ ca sĩ. 

Cuối bài đăng, giọng ca sinh năm 1993 khẳng định không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn "lên án" hành vi bôi nhọ, xuyên tạc sự thật của vị khán giả kia. Hiện tại sau gần 2 năm chia tay, cả Thái Trinh và Quang Đăng đều hạn chế nhắc về người cũ và chỉ tập trung cho sự nghiệp mà bản thân theo đuổi.

Nguyễn Văn Chung đáp trả cực gắt trước quan điểm 'lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả' sau vụ Thái Trinh bị 'quấy rối'

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Sau khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc chia sẻ việc bị "sàm sỡ bằng lời nói", Thái Trinh nhận được bình luận nhiều chiều từ cộng đồng mạng. Ngay lập tức, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Anh ủng hộ em lên tiếng! Chỉ có lên tiếng mới thay đổi được quan niệm bẩn thỉu "lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả". 

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Từ khóa:   Thái Trinh Quang Đăng-Thái Trinh Thái Trinh yêu đương hợp đồng

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