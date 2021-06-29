Rộ tin đồn Thái Trinh quen Quang Đăng vì hợp đồng tình ái 'như phim', một 'kẻ bí ẩn' nắm rõ chân tơ kẽ tóc như 'người trong kẹt'?

Mặc dù chưa lần nào lên tiếng về nguyên do thực sự, nhưng khoảng thời gian "đường ai nấy đi", Quang Đăng liên tục bị chỉ trích vì phụ bạc, quen HLV thể hình nên mới chia tay với bạn gái lâu năm.

Quang Đăng và Thái Trinh là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi tiếng của showbiz Việt. Chàng là vũ công sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, khả năng biên đạo thuộc hàng top. Nàng là ca sĩ sở hữu giọng ca ngọt như "rót mật vào tai" người nghe. Tuy nhiên, sau gần 3 năm bên nhau, đôi trẻ lại chọn chia tay vào tháng 9/2019.

Nữ ca sĩ bức xúc cho biết bị 1 antifan đem chuyện tình cảm của mình đi bình luận rêu rao từ năm ngoái đến tận bây giờ. Tài khoản có tên B.M. tố chuyện yêu đương của Thái Trinh chỉ là hợp đồng chứ không có tình cảm.

Vị cư dân mạng này khẳng định chắc nịch việc giọng ca Cạn cả nước mắt chiêu trò đánh bóng tên tuổi nên đã làm hợp đồng tình ái với Quang Đăng, đến lúc chia tay thì tỏ ra đau khổ để nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tài khoản này còn "nhắc nhở" không nên chửi hay chỉ trích nam dancer vì anh cũng bị Thái Trinh cho "lên thớt".

Đáng chú ý, tài khoản này còn liên tục nhắc đi nhắc lại câu chuyện này từ năm ngoái đến tận bây giờ và tỏ ra hiểu biết như "người trong kẹt". Điều này đã khiến nữ ca sĩ bức xúc đăng đàn đính chính. Cô khẳng định: "Chuyện tình cũ của mình dù không có kết thúc tốt đẹp nhưng nó là một phần kí ức và là minh chứng cho những tháng năm đó mình từng sống từng tồn tại, mắc mớ gì bạn xuyên tạc theo ý thích của bạn như nó là đời bạn vậy? Mình hiền nhưng mình không nhát, mình sẵn sàng lên tiếng nếu sự thật về mình bị bóp méo".

Bên dưới bài đăng của Thái Trinh, không ít người đã tỏ ra bức xúc thay cho cô vì cho rằng tài khoản này có "cảm tình" với Quang Đăng nên mới ra sức "bóp méo" sự thật nhằm hạ thấp danh dự của nữ ca sĩ.

Cuối bài đăng, giọng ca sinh năm 1993 khẳng định không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn "lên án" hành vi bôi nhọ, xuyên tạc sự thật của vị khán giả kia. Hiện tại sau gần 2 năm chia tay, cả Thái Trinh và Quang Đăng đều hạn chế nhắc về người cũ và chỉ tập trung cho sự nghiệp mà bản thân theo đuổi.