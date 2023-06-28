Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa

Hậu trường 28/06/2023 13:30

Các quý tử nhà Hoa hậu Phạm Hương ngày càng kháu khỉnh, phong cách chuẩn 'con nhà người ta'.

Phạm Hương từng được biết đến rộng rãi với danh xưng "Hoa hậu quốc dân", cô nàng sở hữu nhan sắc và sắc vóc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người đẹp từng xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss Universe. Hiện tại, Phạm Hương đã hạ sinh 2 nhóc tỳ cực đáng yêu và sinh sống tại Mỹ. 

Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 1
Phạm Hương cùng 2 nhóc tỳ đáng yêu

Mới đây, trên trang cá nhân Phạm Hương xả kho loạt khoảnh khắc vui chơi cùng các con đầy bình yên, ấm áp. Nàng Hậu viết: "Niềm vui của các con". Phạm Hương cho các con ra ngoài trải nghiệm nhiều trò chơi bổ ích. Hai quý tử nhà người đẹp tỏ ra hào hứng, thích thú khi được mẹ đưa đi chơi. Có thể thấy, mặc dù còn nhỏ nhưng cả hai nhóc tỳ của Phạm Hương có phong thái chuẩn "con nhà người ta".

Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 2
Maximus được mẹ cho ra sân golf trải nghiệm
Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 3
Phạm Hương cho các con ra ngoài trải nghiệm nhiều trò chơi bổ ích

Từ khi 2 con chào đời đến nay, Hoa hậu Phạm Hương dành những điều tốt nhất cho con. Gia đình có điều kiện kinh tế, Maximus và Apollo được xem là rich kid "ngậm thìa vàng". Phạm Hương cho con theo học tại trường học hạng sang ngay từ bé để giúp con phát triển toàn diện. Người đẹp từng tiết lộ học phí của con khoảng 310.000.000 đồng/1 năm học.

Từ bé, con trai Hoa hậu Phạm Hương đã bắt đầu làm quen với thú chơi nhà giàu. Nàng Hậu thường xuyên đưa các con trải nghiệm nhiều bộ môn như trượt tuyết, đánh golf,... Maximus và Apollo còn biết chơi đàn piano từ sớm. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy 2 nhóc tì còn nhỏ tuổi nhưng giỏi thể thao, có thể trượt tuyết một cách thành thạo.

Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 4
Nàng Hậu thường xuyên đưa các con trải nghiệm nhiều bộ môn như trượt tuyết, đánh golf
Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 5
Phạm Hương từng tiết lộ học phí của con khoảng 310.000.000 đồng/1 năm học

Bên cạnh đó, 2 quý tử nhà Phạm Hương còn khiến dân tình ghen tị khi được bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng. Maximus và Apollo còn sở hữu nhiều đồ chơi "chuẩn rich kid" như xe hơi mini, dựng lều giữa nhà,... 

Phạm Hương từng hạnh phúc công khai có con đầu lòng: "Maximus của mẹ! Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh. Được ngắm nhìn từng giây phút con khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus".

Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 6

Phạm Hương từng chia sẻ lý do không chia sẻ hình ảnh của ông xã với công chúng: "Anh ấy không phải người của showbiz, chỉ là một người bình thường thôi. Cuộc sống bên Mỹ của họ rất đơn giản. Tôi không muốn những áp lực mình đã phải trải qua dành cho chính gia đình của mình. Họ sẽ không thoải mái với điều đó, đối với công việc của họ và đối với cuộc sống thường ngày của họ. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường". Hiện tại, Phạm Hương hiện tại có cuộc sống sang chảnh và viên mãn ở Mỹ.

Quý tử nhà Phạm Hương phong thái chuẩn rich kid, lên đồ 'sương sương' đi chơi môn thể thao 'nhà giàu' cũng khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh 7
Phạm Hương hiện có cuộc sống cùng ông xã và 2 nhóc tỳ đáng yêu
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Từ khóa:   con trai Phạm Hương Phạm Hương nhóc tỳ nhà sao Việt

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