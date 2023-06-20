Phạm Hương 'xả kho' ảnh đẹp như mộng, hóa cô dâu yêu kiều dù đã là mẹ 2 con, CĐM 'tìm mỏi mắt' vẫn chẳng thấy chú rể đâu?

Mặc dù đã là mẹ 2 con, nhưng không thể phủ nhận sắc vóc của Phạm Hương vẫn như thuở mới vào nghề. Nàng hậu ưu tiên chọn các thiết kế xẻ ngực, cut-out phần thân hay chiết eo tinh tế giúp tôn lên 3 vòng chuẩn chỉnh. Được biết, bộ váy cưới được lấy cảm hứng từ trái tim và hoa hồng - hai biểu tượng của tình yêu.

Sau nhiều năm rời xa Showbiz để chăm lo cho tổ ấm, mới đây, Phạm Hương bất ngờ "đánh úp" cư dân mạng bằng loạt ảnh mặc áo cưới đẹp như mơ trên trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp gốc Hải Phòng hoá nàng thơ trong bộ áo cưới màu trắng, tay cầm bó hoa rạng rỡ, khuôn mặt hạnh phúc viên mãn.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Phía dưới bài viết, cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài yêu kiều của Phạm Hương. Hàng loạt lời khen có cánh đã được fan hâm mộ để lại. Tuy nhiên, cũng không ít người thắc mắc khi bộ ảnh của nàng hậu vắng bóng ông xã doanh nhân.

Được biết, kể từ khi sang Mỹ định cư, Phạm Hương chỉ tập trung chăm sóc gia đình. Đến nay nàng hậu đã có 2 em bé kháu khỉnh, đáng yêu, nhưng tuyệt nhiên chưa 1 lần cho ông xã "lên sóng".

Phạm Hương vẫn chưa cho ông xã lộ mặt

Từng chia sẻ với truyền thông về lý do không tiết lộ danh tính của chồng. Phạm Hương cho biết: "Thật ra chồng của mình không phải là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, ngày đi làm và tối về với gia đình. Cuộc sống bên Mỹ họ rất đơn giản, chị chỉ muốn mang lại cho họ cuộc sống bình dị và nhường cơ hội, ánh hào quang cho thế hệ trẻ, các đàn em khác".

Cuộc sống sang chảnh của nàng hậu sau khi định cư ở Mỹ

Dù không chia sẻ về chồng, song qua những hình ảnh được Phạm Hương chia sẻ, CĐM dễ dàng nhận thấy cô được yêu chiều hết mực. Không chỉ mua quà sang, xịn tặng vợ đẹp, ông xã giấu mặt của Phạm Hương còn tự tay vào bếp. Không ít lần Phạm Hương hạnh phúc khoe tài nấu nướng của chồng khiến dân tình ghen tỵ đỏ mắt.