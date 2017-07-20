Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú

Bà xã giọng ca Anh Ba Khía, nữ doanh nhân Thủy Tiên, đã khoe loạt hình ảnh mới nhất của chàng quý tử Thiên Từ khi đi mua sắm, thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ.

Hiện tại, việc chăm sóc con trai là ưu tiên hàng đầu của bà xã Đan Trường và việc thấy con ngày càng lớn lên với những cử chỉ đáng yêu là niềm hạnh phúc, niềm vui lớn nhất của cô.

Không thua kém vợ, Đan Trường cũng thường xuyên đăng hình ảnh cậu quý tử với niềm hạnh phúc vô bờ.

Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Mỗi ngày, tôi chỉ biết nhìn Thiên Từ lớn hơn, nhận biết mọi thứ nhiều hơn là hạnh phúc rồi. Ngày xưa gọi không biết nghe đâu nhưng bây giờ đã biết nhìn qua mình, cười và chơi với bố. Mỗi ngày, mình cảm nhận được nhiều thứ hơn từ con".