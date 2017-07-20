Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú

Hậu trường 20/07/2017 11:02

Mới đây, bà xã Đan Trường hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đáng yêu của cậu con trai đầu lòng khi đi mua sắm.

Bà xã giọng ca Anh Ba Khía, nữ doanh nhân Thủy Tiên, đã khoe loạt hình ảnh mới nhất của chàng quý tử Thiên Từ khi đi mua sắm, thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ.

Vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm của cậu con trai đầu lòng của Đan Trường đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của cậu quý tử nhà Đan Trường thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ - Ảnh: Internet

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 2
Thiên Từ cười toe toét và tỏ ra khá thích thú khi được đi mua sắm cùng mẹ - Ảnh: Internet

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 3
Con trai Đan Trường được sinh tại Mỹ vào ngày 26/2 và hiện bé đã được 5 tháng tuổi - Ảnh: Internet

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 4
 Có fan nhận xét "thiên thần nhỏ" nhà Đan Tường trông như đã được vài tuổi chứ không phải mấy tháng tuổi. Bà xã của nam ca sĩ cũng phải thừa nhận: "Thiên Từ trông như bé 1 tuổi vậy" - Ảnh: Internet

Hiện tại, việc chăm sóc con trai là ưu tiên hàng đầu của bà xã Đan Trường và việc thấy con ngày càng lớn lên với những cử chỉ đáng yêu là niềm hạnh phúc, niềm vui lớn nhất của cô. 

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 5
Nữ doanh nhân Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con trai trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 6
Niềm vui lớn nhất của bà xã Đan Trường là mỗi ngày được chăm sóc và ngắm nhìn những biểu cảm đáng yêu của con trai - Ảnh: Internet

Không thua kém vợ, Đan Trường cũng thường xuyên đăng hình ảnh cậu quý tử với niềm hạnh phúc vô bờ.

Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Mỗi ngày, tôi chỉ biết nhìn Thiên Từ lớn hơn, nhận biết mọi thứ nhiều hơn là hạnh phúc rồi. Ngày xưa gọi không biết nghe đâu nhưng bây giờ đã biết nhìn qua mình, cười và chơi với bố. Mỗi ngày, mình cảm nhận được nhiều thứ hơn từ con".

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 7
Đan Trường thường xuyên khoe hình ảnh con trai trên trang cá nhân, thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 8
Đan Trường từng bộc bạch, do tính chất công việc nhiều lúc nam ca sĩ phải xa con, có khi đi lâu, bé quên mất ba và anh phải làm quen lại từ đâu - Ảnh: Internet

Quý tử nhà Đan Trường cười toe toét khi được đi siêu thị cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh 9
Thiên Từ là món quà vô giá của vợ chồng Đan Trường khi cả hai đều kết hôn khi khá muộn - Ảnh: Internet

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