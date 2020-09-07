Quen được cưng, Phan Như Thảo 'khóc ròng' vì luộc trứng cũng không xong, chồng đại gia phản ứng bất ngờ

Hậu trường 07/09/2020 17:10

Chia sẻ của cựu người mẫu Phan Như Thảo khiến nhiều chị em không khỏi ghen tỵ. Cô được ông xã Đức An cưng chiều, chăm lo từng bữa ăn.

Sau khi lấy chồng, Phan Như Thảo rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tập trung kinh doanh và vun vén hạnh phúc gia đình. Không hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của chân dài này bên đại gia Đức An vẫn được công chúng quan tâm, theo dõi.

Lấy chồng hơn nhiều tuổi, cựu siêu mẫu họ Phan được cưng chiều hết nấc. Cô không phải lo chuyện chăm con hay bếp núc vì đã có ông xã. Thậm chí, Phan Như Thảo còn không cần vào bếp vì chồng có sở thích nấu nướng, phục vụ vợ con mỗi ngày. Chân dài sinh năm 1988 thường xuyên khoe được chồng cưng như bà hoàng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

phan nhu thao va chong giau
Tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo bên chồng đại gia và con gái - Ảnh: FB

Ít khi phải vào bếp nấu nướng cho nên tay nghề của Phan Như Thảo không được tốt lắm. Cụ thể mới đây, cựu người mẫu 32 tuổi đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện đời thường "dở khóc dở cười" của mình.

phan nhu thao va chong giau 1
Nồi trứng luộc của Phan Như Thảo bị hỏng, đại gia Đức An vẫn không trách - Ảnh: FB

Cô chia sẻ câu chuyện luộc trứng thất bại: "Nửa đêm đói bụng nói em thèm ăn trứng.

- Để anh xuống luộc trứng cho em.

- Thôi, không lẽ trứng thôi mà em không luộc được, để em tự làm honey.

Và... không ăn được đổ bỏ hết".

Không một lời chê trách, đại gia Đức An vào bếp luộc lại nồi trứng khác cho bà xã. Qua đây có thể thấy độ cưng chiều vợ của chồng Phan Như Thảo "không phải dạng vừa". Cô cũng thừa nhận rằng: "Đời này của em không có anh em thật bế tắt honey ạ".

phan nhu thao va chong giau 2
Không chỉ yêu chiều vợ, đại gia Đức An còn hết lòng phụ cô chăm con gái nhỏ - Ảnh: FB

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Phan Như Thảo và Nguyễn Đức An có một cô con gái chung kháu khỉnh. Mới bé xíu, bé Bồ Câu đã được bố xây tặng hàng loạt biệt thự "khủng" tại Đà Lạt.

Khoe 'sương sương' vài bức ảnh đời thường, con gái út Quyền Linh gây mê mẩn vì trổ mã xinh đẹp chẳng kém chị gái

Khoe 'sương sương' vài bức ảnh đời thường, con gái út Quyền Linh gây mê mẩn vì trổ mã xinh đẹp chẳng kém chị gái

Mới 12 tuổi, bé Hạt Dẻ - con gái Quyền Linh và Dạ Thảo đã cao lớn bất ngờ. Cô bé được khen hết lời vì ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng Phan Như Thảo đại gia Đức An Nguyễn Đức An

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 46 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026