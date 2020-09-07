Quen được cưng, Phan Như Thảo 'khóc ròng' vì luộc trứng cũng không xong, chồng đại gia phản ứng bất ngờ

Chia sẻ của cựu người mẫu Phan Như Thảo khiến nhiều chị em không khỏi ghen tỵ. Cô được ông xã Đức An cưng chiều, chăm lo từng bữa ăn.

Sau khi lấy chồng, Phan Như Thảo rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tập trung kinh doanh và vun vén hạnh phúc gia đình. Không hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của chân dài này bên đại gia Đức An vẫn được công chúng quan tâm, theo dõi.

Lấy chồng hơn nhiều tuổi, cựu siêu mẫu họ Phan được cưng chiều hết nấc. Cô không phải lo chuyện chăm con hay bếp núc vì đã có ông xã. Thậm chí, Phan Như Thảo còn không cần vào bếp vì chồng có sở thích nấu nướng, phục vụ vợ con mỗi ngày. Chân dài sinh năm 1988 thường xuyên khoe được chồng cưng như bà hoàng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo bên chồng đại gia và con gái - Ảnh: FB

Ít khi phải vào bếp nấu nướng cho nên tay nghề của Phan Như Thảo không được tốt lắm. Cụ thể mới đây, cựu người mẫu 32 tuổi đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện đời thường "dở khóc dở cười" của mình.



Nồi trứng luộc của Phan Như Thảo bị hỏng, đại gia Đức An vẫn không trách - Ảnh: FB

Cô chia sẻ câu chuyện luộc trứng thất bại: "Nửa đêm đói bụng nói em thèm ăn trứng.

- Để anh xuống luộc trứng cho em.

- Thôi, không lẽ trứng thôi mà em không luộc được, để em tự làm honey.

Và... không ăn được đổ bỏ hết".

Không một lời chê trách, đại gia Đức An vào bếp luộc lại nồi trứng khác cho bà xã. Qua đây có thể thấy độ cưng chiều vợ của chồng Phan Như Thảo "không phải dạng vừa". Cô cũng thừa nhận rằng: "Đời này của em không có anh em thật bế tắt honey ạ".

Không chỉ yêu chiều vợ, đại gia Đức An còn hết lòng phụ cô chăm con gái nhỏ - Ảnh: FB

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Phan Như Thảo và Nguyễn Đức An có một cô con gái chung kháu khỉnh. Mới bé xíu, bé Bồ Câu đã được bố xây tặng hàng loạt biệt thự "khủng" tại Đà Lạt.

Khoe 'sương sương' vài bức ảnh đời thường, con gái út Quyền Linh gây mê mẩn vì trổ mã xinh đẹp chẳng kém chị gái Mới 12 tuổi, bé Hạt Dẻ - con gái Quyền Linh và Dạ Thảo đã cao lớn bất ngờ. Cô bé được khen hết lời vì ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quen-duoc-cung-phan-nhu-thao-khoc-rong-vi-luoc-trung-cung-khong-xong-chong-dai-gia-phan-ung-bat-ngo-379262.html