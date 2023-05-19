Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng

Hậu trường 19/05/2023 16:29

Quang Tuấn có hành động 'lạ' với bà xã Linh Chi khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Mới đây, diễn viên Quang Tuấn cùng bà xã Linh Phi đã có mặt trong sự kiện ra mắt học viện đào tạo diễn xuất của Nam Thư. Với màn "phát cẩu lương" không giống ai, cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía khán giả.

Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 1
Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 2
Với màn "phát cẩu lương" không giống ai, cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía khán giả.

Theo đó, Quang Tuấn đã có hành động ghi điểm khi liên tục dùng quạt giấy làm mát cho bà xã. Tuy nhiên được một lúc sau, anh chàng bất ngờ tăng tốc, kèm theo biểu cảm nhăn nhó để trêu chọc Linh Phi. Trước hành động "lạ" của ông xã, Linh Phi chỉ biết bật cười.

Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 3
Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 4
Quang Tuấn đã có hành động ghi điểm khi liên tục dùng quạt giấy làm mát cho bà xã.

Khoảnh khắc đáng yêu của Quang Tuấn và Linh Phi nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội. Không ít netizen tỏ ra trầm trồ và ganh tỵ trước sự "lầy lội" nhưng không kém phần ngọt ngào của cặp đôi.

Quang Tuấn và Linh Phi là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng Vbiz. Kể từ khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi ganh tỵ.

Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 5
Quang Tuấn và Linh Phi là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng Vbiz.

Được biết, Quang Tuấn và bà xã chính thức yêu nhau sau một tuần gặp gỡ. Đến năm 2016, cặp đôi về chung một nhà. Sau đám cưới, Linh Phi lui về làm hậu phương vững chắc để chồng tập trung phát triển sự nghiệp. Đến năm 2020, tổ ấm của cặp đôi càng thêm hạnh phúc khi chào đón cô con gái đầu lòng.

Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 6
Năm 2020, tổ ấm của cặp đôi càng thêm hạnh phúc khi chào đón cô con gái đầu lòng.

Cách đây chưa lâu, diễn viên Linh Phi từng chia sẻ về sự thay đổi của hai vợ chồng kể từ ngày có thêm thành viên mới: "Thành thật, từ ngày có Gạo, thói quen của hai vợ chồng cũng thay đổi ít nhiều, giống như anh Tuấn. 

Ngày xưa, anh Tuấn quay xong thì có thể la cà đâu đó với bạn bè, về nhà trễ một chút. Nhưng từ ngày có Gạo, anh Tuấn xong việc là chạy về liền, ảnh nói một ngày mà không gặp Gạo là ảnh nhớ dữ dội lắm. Trừ những ngày anh Tuấn có lịch quay dày, tất cả thời gian trống thì anh Tuấn luôn dành 100% cho gia đình với Gạo".

Ngoài ra, Quang Tuấn còn thuộc nhóm những ông chồng "mang tiền về cho vợ". Anh chia sẻ với truyền thông: "Vợ tôi là người đứng đầu về kinh tế. Cát-xê của tôi được chuyển thẳng vào tài khoản vợ".

Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 7
Vợ chồng Quang Tuấn đã có nhà riêng và một khoản tiền phòng thân.

Nhờ sự khéo léo, vun vén của Linh Phi, sau 5 năm tích góp, vợ chồng Quang Tuấn đã có nhà riêng và một khoản tiền phòng thân. Nam diễn viên chia sẻ anh và bà xã sống dung dị, biết cách chi tiêu hợp lý nên không bao giờ tranh cãi về tiền bạc.

Diễn viên Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc với khán giả ở mảng truyền hình và điện ảnh. Anh từng đóng cặp với hàng loạt mỹ nhân Nhã Phương (Khúc hát mặt trời), Diệu Nhi (Gia đình là số 1), Hoàng Yến Chibi (Thất Sơn Tâm Linh)... Với sự đa dạng trong diễn xuất, Quang Tuấn để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn có số phận, câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 8
Diễn viên Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc với khán giả ở mảng truyền hình và điện ảnh.

Anh từng đoạt giải Nam chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 2016 cho vai diễn trong Khúc hát mặt trời. Ngoài đóng phim, nam diễn viên còn diễn kịch tại sân khấu Thế giới trẻ. Đầu năm 2022, anh nhận huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc.

Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 9
Quang Tuấn còn được yêu mến bởi đời tư sạch bóng scandal.

Bên cạnh diễn xuất, Quang Tuấn còn được yêu mến bởi đời tư sạch bóng scandal. Nhiều năm qua, anh miệt mài làm việc, cống hiến cho nghệ thuật, chưa từng vướng ồn ào, phát ngôn hay ứng xử trong nghề. Cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên và bà xã Linh Phi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bình dị, hạnh phúc.

Chuyện tình "sét đánh" và hôn nhân dung dị, hạnh phúc của diễn viên Quang Tuấn

Chuyện tình "sét đánh" và hôn nhân dung dị, hạnh phúc của diễn viên Quang Tuấn

Bên cạnh diễn xuất, Quang Tuấn còn được yêu mến bởi đời tư sạch bóng scandal và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Vợ chồng Quang Tuấn Quang Tuấn diễn viên Quang Tuấn

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 27 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi