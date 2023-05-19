Quang Tuấn bất ngờ có hành động 'không giống ai' với bà xã Linh Chi tại sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng

Theo đó, Quang Tuấn đã có hành động ghi điểm khi liên tục dùng quạt giấy làm mát cho bà xã. Tuy nhiên được một lúc sau, anh chàng bất ngờ tăng tốc, kèm theo biểu cảm nhăn nhó để trêu chọc Linh Phi. Trước hành động "lạ" của ông xã, Linh Phi chỉ biết bật cười.

Mới đây, diễn viên Quang Tuấn cùng bà xã Linh Phi đã có mặt trong sự kiện ra mắt học viện đào tạo diễn xuất của Nam Thư. Với màn "phát cẩu lương" không giống ai, cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía khán giả.

Quang Tuấn và Linh Phi là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng Vbiz. Kể từ khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi ganh tỵ.

Khoảnh khắc đáng yêu của Quang Tuấn và Linh Phi nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội. Không ít netizen tỏ ra trầm trồ và ganh tỵ trước sự "lầy lội" nhưng không kém phần ngọt ngào của cặp đôi.

Quang Tuấn và Linh Phi là cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng Vbiz.

Được biết, Quang Tuấn và bà xã chính thức yêu nhau sau một tuần gặp gỡ. Đến năm 2016, cặp đôi về chung một nhà. Sau đám cưới, Linh Phi lui về làm hậu phương vững chắc để chồng tập trung phát triển sự nghiệp. Đến năm 2020, tổ ấm của cặp đôi càng thêm hạnh phúc khi chào đón cô con gái đầu lòng.

Năm 2020, tổ ấm của cặp đôi càng thêm hạnh phúc khi chào đón cô con gái đầu lòng.

Cách đây chưa lâu, diễn viên Linh Phi từng chia sẻ về sự thay đổi của hai vợ chồng kể từ ngày có thêm thành viên mới: "Thành thật, từ ngày có Gạo, thói quen của hai vợ chồng cũng thay đổi ít nhiều, giống như anh Tuấn.

Ngày xưa, anh Tuấn quay xong thì có thể la cà đâu đó với bạn bè, về nhà trễ một chút. Nhưng từ ngày có Gạo, anh Tuấn xong việc là chạy về liền, ảnh nói một ngày mà không gặp Gạo là ảnh nhớ dữ dội lắm. Trừ những ngày anh Tuấn có lịch quay dày, tất cả thời gian trống thì anh Tuấn luôn dành 100% cho gia đình với Gạo".

Ngoài ra, Quang Tuấn còn thuộc nhóm những ông chồng "mang tiền về cho vợ". Anh chia sẻ với truyền thông: "Vợ tôi là người đứng đầu về kinh tế. Cát-xê của tôi được chuyển thẳng vào tài khoản vợ".

Vợ chồng Quang Tuấn đã có nhà riêng và một khoản tiền phòng thân.

Nhờ sự khéo léo, vun vén của Linh Phi, sau 5 năm tích góp, vợ chồng Quang Tuấn đã có nhà riêng và một khoản tiền phòng thân. Nam diễn viên chia sẻ anh và bà xã sống dung dị, biết cách chi tiêu hợp lý nên không bao giờ tranh cãi về tiền bạc.

Diễn viên Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc với khán giả ở mảng truyền hình và điện ảnh. Anh từng đóng cặp với hàng loạt mỹ nhân Nhã Phương (Khúc hát mặt trời), Diệu Nhi (Gia đình là số 1), Hoàng Yến Chibi (Thất Sơn Tâm Linh)... Với sự đa dạng trong diễn xuất, Quang Tuấn để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn có số phận, câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Diễn viên Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc với khán giả ở mảng truyền hình và điện ảnh.

Anh từng đoạt giải Nam chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 2016 cho vai diễn trong Khúc hát mặt trời. Ngoài đóng phim, nam diễn viên còn diễn kịch tại sân khấu Thế giới trẻ. Đầu năm 2022, anh nhận huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc.

Quang Tuấn còn được yêu mến bởi đời tư sạch bóng scandal.

Bên cạnh diễn xuất, Quang Tuấn còn được yêu mến bởi đời tư sạch bóng scandal. Nhiều năm qua, anh miệt mài làm việc, cống hiến cho nghệ thuật, chưa từng vướng ồn ào, phát ngôn hay ứng xử trong nghề. Cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên và bà xã Linh Phi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bình dị, hạnh phúc.