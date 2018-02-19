Quang Lê khoe hình leo mận siêu như 'trẻ chăn trâu' khiến cư dân mạng cười bò

Dù đã U40 nhưng Quang Lê vẫn không ngại xắn quần lên cao, leo cây hái mận như thời "em chưa 18" khiến cư dân mạng thích thú.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Quang Lê trở về quê hương đón Tết cùng gia đình. Nam ca sĩ ôn lại ký ức tuổi thơ bằng cách xắn quần lên cao và trèo cây hái mận như thời còn trẻ. Dù đã xấp xỉ 40 nhưng tình cũ Thanh Bi vẫn trèo cây rất siêu khiến nhiều cư dân mạng ngã mũ bái phục.

Quang Lê khoe hình trèo mận siêu đẳng tuổi U40 - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của anh, hàng trăm fan để lại bình luận ngợi khen sự giản dị, đáng yêu của giọng ca Xuân này con không về. Trong khi đó, Quang Lê khẳng định đây chỉ là việc làm quá đơn giản những ngày còn thơ bé.

"Mùa đào năm trước, năm nay vẫn còn ít trái, đón Tết với cây cối thiên nhiên, trèo cao hái mận nhớ về tuổi thơ. Quê hương là chùm mận ngọt, năm nay em hái cũng mùa", Quang Lê viết.

Nam ca sĩ ăn mặc giản dị và thích thú khi trèo cây hái quả - Ảnh: FBNV

Anh không ngại đi chân trần, xắn quần lên cao để tiện leo trèo - Ảnh: FBNV

Thành quả Quang Lê thu được - Ảnh: FBNV

Êkip Quang Lê bức xúc vì bị 'chặt chém' bữa ăn khuya giá gần 25 triệu đồng ở Đà Nẵng Êkip gồm 20 người, chỉ gọi khoảng 4-5 món nhưng phải trả hóa đơn xấp xỉ 25 triệu đồng khiến quản lý của Quang Lê vô cùng bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-le-khoe-hinh-leo-man-sieu-nhu-tre-chan-trau-khien-cu-dan-mang-cuoi-bo-272088.html