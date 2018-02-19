Quang Lê khoe hình leo mận siêu như 'trẻ chăn trâu' khiến cư dân mạng cười bò

Dù đã U40 nhưng Quang Lê vẫn không ngại xắn quần lên cao, leo cây hái mận như thời "em chưa 18" khiến cư dân mạng thích thú.
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Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Quang Lê trở về quê hương đón Tết cùng gia đình. Nam ca sĩ ôn lại ký ức tuổi thơ bằng cách xắn quần lên cao và trèo cây hái mận như thời còn trẻ. Dù đã xấp xỉ 40 nhưng tình cũ Thanh Bi vẫn trèo cây rất siêu khiến nhiều cư dân mạng ngã mũ bái phục.
Dưới chia sẻ của anh, hàng trăm fan để lại bình luận ngợi khen sự giản dị, đáng yêu của giọng ca Xuân này con không về. Trong khi đó, Quang Lê khẳng định đây chỉ là việc làm quá đơn giản những ngày còn thơ bé.
"Mùa đào năm trước, năm nay vẫn còn ít trái, đón Tết với cây cối thiên nhiên, trèo cao hái mận nhớ về tuổi thơ. Quê hương là chùm mận ngọt, năm nay em hái cũng mùa", Quang Lê viết.