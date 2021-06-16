Quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường khiến CĐM thấy 'phi lý', nhưng còn có 1 'trò cưng' của ca sĩ hạng A cũng từng bị quản lý giữ hết cát xê?

Mới đây, một nữ ca sĩ từng là học trò của Mỹ Tâm là Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng có những bày tỏ riêng về sự việc. Cụ thể, Nguyễn Cao Bảo Uyên đã tóm gọn drama của Hồ Văn Cường và mẹ nuôi trong những ngày qua bằng lời lẽ vô cùng cảm thông với nam ca sĩ. Theo cô, dù Hồ Văn Cường "chưa đủ khôn" nhưng dư luận thì không dễ qua mặt.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi hay tin ca sĩ Phi Nhung cho biết quản lý giữ tiền cát xê của Cường suốt 5 năm qua, kể cả 200 triệu đồng nam ca sĩ thắng quán quân Vietnam Idols Kids.

Có lẽ, nguyên nhân Bảo Uyên bức xúc như vậy là bởi cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống Hồ Văn Cường. Ngay trong bài viết, Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng chẳng ngại ngần gọi tên quản lý cũ với một loạt lời "bóc phốt".

"Sau vụ HVC, PN, mọi người bảo em ý bị bóc lột sức lao động trẻ em, quản lý giữ tiền thằng bé đến 6 năm trời không minh bạch là có tội rồi, mà còn cố bẻ hướng dư luận để thằng bé là người dù không sai nhưng vẫn phải đứng ra xin lỗi, để dư luận chĩa hướng lên đầu thằng bé. Nhưng tuy thằng bé chưa đủ khôn nhưng dư luận thì khó mà dắt!" - trích bài viết ám chỉ về lùm xùm "tiền cát xê" gần đây của Nguyễn Cao Bảo Uyên.

"Thằng bé bị y chang em luôn đó chị L.V.

Các sản phẩm âm nhạc lúc đó là do chính tiền của em tự bỏ ra nha chị L. Cái kênh YouTube của em chị lấy luôn rồi lấy số tiền hơn trăm củ ra chị đi du lịch Singapore mua sắm. Em không hiểu những người lớn này thật sự nghĩ gì?! Chị mới chính là cái người ăn cháo đá bát đó chị" - trích bà viết của Nguyễn Cao Bảo Uyên.

Bên dưới phần bình luận, khi được fan hỏi thăm, Bảo Uyên cũng chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình. Cô cho biết hiện vẫn chưa lấy lại được page và kênh Youtube của mình, trang page của cô thì được thêm vào một doanh nghiệp ẩn danh nào đó. Một số ý kiến đã bày tỏ sự đồng cảm dành cho nữ ca sĩ cũng như Hồ Văn Cường.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào khoảng tháng 4/2021, Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng đã phải đăng đàn tố cáo những hành động tiêu cực của người quản lý cũ khiến cô bị dính nhiều thị phi. Cụ thể, Nguyễn Cao Bảo Uyên cho biết ngày đỉnh điểm xảy ra mâu thuẫn đó là khi trợ lý của người quản lý đặt nhầm tên vé máy bay và gây ảnh hưởng đến lịch diễn của cô tại thành phố Vinh. Thay vì tìm hướng giải quyết thì người quản lý này lại quát nạt Nguyễn Cao Bảo Uyên khiến cho cô cảm thấy sự vô trách nhiệm và dừng làm việc.

Một phần bài đăng cách đây vài tháng 'tố' quản lý cũ của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau buổi lưu diễn này và quay trở lại Sài Gòn, nữ ca sĩ lại nghe được những lời gièm pha khá khó nghe về mình. Bên cạnh đó, từ tiền show cho đến fanpage, kênh YouTube đều bị người quản lý này lấy mất khiến cô phải tạo lập một kênh YouTube hoàn toàn mới. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết người quản lý này đã sử dụng hình ảnh của cô trái phép. Các khoản tiền như nhạc chuông, nhạc chờ do quản lý giữ, cô không được hưởng "một đồng xu nào" dù hai người đã làm việc với nhau 5 năm.

Được biết, Nguyễn Cao Bảo Uyên (16/5/1999) là nữ ca sĩ trẻ tuổi được các bạn trẻ biết đến sau cuộc thi Giọng Hát Việt 2015. Lúc ấy, cô 16 tuổi và cũng là em út của đội ca sĩ Mỹ Tâm. Sau khi dừng lại ở top 2 của đội Mỹ Tâm, cô chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc riêng. Cô nàng từng ra một số sản phẩm âm nhạc như Soái Ca Super Hero, It's You, Nếu Anh Yêu Em Thì Chứng Minh Đi và Tại Vì Anh, trong đó có Tết Xa là một trong những ca khúc ấn tượng với khán giả Việt mỗi mùa Xuân về.