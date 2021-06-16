Quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường khiến CĐM thấy 'phi lý', nhưng còn có 1 'trò cưng' của ca sĩ hạng A cũng từng bị quản lý giữ hết cát xê?

Hậu trường 16/06/2021 08:04

Vừa qua, dư luận được dịp dậy sóng với những vụ việc xoay quanh ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, thời gian trước đây, từng có một cô ca sĩ cũng đã rơi vào trường hợp tương tự khi bị quản lý cũ giữ toàn bộ tiền cát xê.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi hay tin ca sĩ Phi Nhung cho biết quản lý giữ tiền cát xê của Cường suốt 5 năm qua, kể cả 200 triệu đồng nam ca sĩ thắng quán quân Vietnam Idols Kids.

ho van cuong 1
Ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đây, một nữ ca sĩ từng là học trò của Mỹ Tâm là Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng có những bày tỏ riêng về sự việc. Cụ thể, Nguyễn Cao Bảo Uyên đã tóm gọn drama của Hồ Văn Cường và mẹ nuôi trong những ngày qua bằng lời lẽ vô cùng cảm thông với nam ca sĩ. Theo cô, dù Hồ Văn Cường "chưa đủ khôn" nhưng dư luận thì không dễ qua mặt.

ho van cuong 2
Ca sĩ Nguyễn Cao Bảo Uyên - Ảnh: FBNV
Quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường khiến CĐM thấy 'phi lý', nhưng còn có 1 'trò cưng' của ca sĩ hạng A cũng từng bị quản lý giữ hết cát xê? - Ảnh 3
 Nguyễn Cao Bảo Uyên từng là học trò của ca sĩ Mỹ Tâm trong chương trình The Voice 2015 - Ảnh: Internet

"Sau vụ HVC, PN, mọi người bảo em ý bị bóc lột sức lao động trẻ em, quản lý giữ tiền thằng bé đến 6 năm trời không minh bạch là có tội rồi, mà còn cố bẻ hướng dư luận để thằng bé là người dù không sai nhưng vẫn phải đứng ra xin lỗi, để dư luận chĩa hướng lên đầu thằng bé. Nhưng tuy thằng bé chưa đủ khôn nhưng dư luận thì khó mà dắt!" - trích bài viết ám chỉ về lùm xùm "tiền cát xê" gần đây của Nguyễn Cao Bảo Uyên.

Quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường khiến CĐM thấy 'phi lý', nhưng còn có 1 'trò cưng' của ca sĩ hạng A cũng từng bị quản lý giữ hết cát xê? - Ảnh 4
Bài đăng của Nguyễn Cao Bảo Uyên - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ, nguyên nhân Bảo Uyên bức xúc như vậy là bởi cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống Hồ Văn Cường. Ngay trong bài viết, Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng chẳng ngại ngần gọi tên quản lý cũ với một loạt lời "bóc phốt".

"Thằng bé bị y chang em luôn đó chị L.V.

Các sản phẩm âm nhạc lúc đó là do chính tiền của em tự bỏ ra nha chị L. Cái kênh YouTube của em chị lấy luôn rồi lấy số tiền hơn trăm củ ra chị đi du lịch Singapore mua sắm. Em không hiểu những người lớn này thật sự nghĩ gì?! Chị mới chính là cái người ăn cháo đá bát đó chị" - trích bà viết của Nguyễn Cao Bảo Uyên.

Bên dưới phần bình luận, khi được fan hỏi thăm, Bảo Uyên cũng chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình. Cô cho biết hiện vẫn chưa lấy lại được page và kênh Youtube của mình, trang page của cô thì được thêm vào một doanh nghiệp ẩn danh nào đó. Một số ý kiến đã bày tỏ sự đồng cảm dành cho nữ ca sĩ cũng như Hồ Văn Cường.

ho van cuong 4

ho van cuong 5
Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào khoảng tháng 4/2021, Nguyễn Cao Bảo Uyên cũng đã phải đăng đàn tố cáo những hành động tiêu cực của người quản lý cũ khiến cô bị dính nhiều thị phi. Cụ thể, Nguyễn Cao Bảo Uyên cho biết ngày đỉnh điểm xảy ra mâu thuẫn đó là khi trợ lý của người quản lý đặt nhầm tên vé máy bay và gây ảnh hưởng đến lịch diễn của cô tại thành phố Vinh. Thay vì tìm hướng giải quyết thì người quản lý này lại quát nạt Nguyễn Cao Bảo Uyên khiến cho cô cảm thấy sự vô trách nhiệm và dừng làm việc.

Quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường khiến CĐM thấy 'phi lý', nhưng còn có 1 'trò cưng' của ca sĩ hạng A cũng từng bị quản lý giữ hết cát xê? - Ảnh 7

Một phần bài đăng cách đây vài tháng 'tố' quản lý cũ của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau buổi lưu diễn này và quay trở lại Sài Gòn, nữ ca sĩ lại nghe được những lời gièm pha khá khó nghe về mình. Bên cạnh đó, từ tiền show cho đến fanpage, kênh YouTube đều bị người quản lý này lấy mất khiến cô phải tạo lập một kênh YouTube hoàn toàn mới. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết người quản lý này đã sử dụng hình ảnh của cô trái phép. Các khoản tiền như nhạc chuông, nhạc chờ do quản lý giữ, cô không được hưởng "một đồng xu nào" dù hai người đã làm việc với nhau 5 năm.

Được biết, Nguyễn Cao Bảo Uyên (16/5/1999) là nữ ca sĩ trẻ tuổi được các bạn trẻ biết đến sau cuộc thi Giọng Hát Việt 2015. Lúc ấy, cô 16 tuổi và cũng là em út của đội ca sĩ Mỹ Tâm. Sau khi dừng lại ở top 2 của đội Mỹ Tâm, cô chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc riêng. Cô nàng từng ra một số sản phẩm âm nhạc như Soái Ca Super Hero, It's You, Nếu Anh Yêu Em Thì Chứng Minh Đi và Tại Vì Anh, trong đó có Tết Xa là một trong những ca khúc ấn tượng với khán giả Việt mỗi mùa Xuân về.

Lưu Chấn Long: Tôi xin cam kết thông tin là 100% sự thật, phía Phi Nhung làm mình làm mẩy muốn chửi lộn với thầy luôn

Lưu Chấn Long: Tôi xin cam kết thông tin là 100% sự thật, phía Phi Nhung làm mình làm mẩy muốn chửi lộn với thầy luôn

Ca sĩ Lưu Chấn Long lên tiếng kể rõ ngọn nguồn câu chuyện Phi Nhung đi hát ở chùa với mức cát xê cao ngất, thậm chí còn tỏ rõ thái độ khó chịu với các sư thầy.

Xem thêm
Từ khóa:   ns Phi Nhung Hồ Văn Cường tiền cát xê

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36