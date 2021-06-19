Quái kiệt tuồng cổ Bo Bo Hoàng: Cuộc sống mưu sinh vất vả sau ánh hào quang sân khấu ở tuổi 74

Ở tuổi 74, quái kiệt Bo Bo Hoàng phải vất vả mưu sinh nhưng vẫn dành tình yêu cho tuồng cổ.

Quái kiệt sân khấu cải lương Bo Bo Hoàng tên thật là Lê Thị Thanh Hoàng. Từ khi mới 4 tuổi bà đã có vai diễn đầu tiên. Cho đến khi được chọn vào vai bé Bo Bo trong vở “Tiếng trống sang canh”, tên tuổi của bà nổi lên thành một hiện tượng. Vai cô gái Điếm trong tuồng “Tiếng súng một giờ khuya” đạt giải Thanh Tâm năm 1965 và vai nàng Cám trong “Tấm Cám” đã giúp bà toả sáng trên sâu khấu.

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng thời hoàng kim - Ảnh: Internet

Vai diễn để đời của quái kiệt Bo Bo Hoàng - Ảnh: Internet

Bước qua giai đoạn hoàng kim, cuộc đời Bo Bo Hoàng rơi vào nốt trầm, do tuổi già sức yếu bà không thể tiếp tục với ánh đèn sâu khấu mà lui về làm gia công mũ mão, trâm cài áo để có thể tiếp tục với đam mê của mình. Khách hàng của bà là những nghệ sĩ hát tuồng cổ. Nhờ công việc này mà bà nuôi được 8 người bao gồm con và cháu.

Hiện tại nữ nghệ sĩ gia công mũ mão, trâm cài tóc để mưu sinh - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng xuất hiện trở lại hỗ trợ chương trình 'Sao nối ngôi' mới đây - Ảnh: Internet

Bà nói khách hàng của bà muốn có những sản phẩm đẹp nên bà tỉ mỉ từng chút một. Hiện tại bà chỉ mong một cuộc sống khiêm tốn và bình yên. “Thu nhập của nghề này cũng bấp bênh. Tôi tự làm mũ mão để diễn, đồng nghiệp nhìn thấy những phụ kiện đẹp quá nên nài nỉ làm cho họ dùng. Trời thương, tôi ngồi suốt ngày để thêm thắt từng hạt kim tuyến, bẻ từng sợi kẽm nhưng không thấy đau nhức, mệt mỏi. Hiện tại, tôi vẫn khỏe, cuộc sống của tôi giờ khiêm tốn, bình lặng trong ngôi nhà nhỏ” – bà tâm sự.

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