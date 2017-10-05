Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa sinh nhật là căn biệt thự của "Ông hoàng nhạc Việt" lại tràn đầy hoa và quà. Vì quá hạnh phúc trước tình cảm của bạn bè, đối tác và fan dành cho mình, Đàm Vĩnh Hưng đã ngồi sắp xếp lại từng món quà rất cẩn thận và chụp ảnh để lưu niệm.

Nhìn loạt quà toàn hàng hiệu đắt đỏ của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người gọi anh là ‘người đàn ông hạnh phúc nhất showbiz’.