Quà sinh nhật nhiều đến nỗi nhà không còn chỗ chứa, Đàm Vĩnh Hưng được gọi là ‘người đàn ông hạnh phúc nhất showbiz Việt’

Hậu trường 05/10/2017 10:23

Sau bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 46, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người xuýt xoa ganh tị khi chia sẻ hình ảnh căn nhà ngập tràn hoa tươi cùng loạt quà siêu khủng do đồng nghiệp, bạn bè và fan gửi tặng.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa sinh nhật là căn biệt thự của "Ông hoàng nhạc Việt" lại tràn đầy hoa và quà. Vì quá hạnh phúc trước tình cảm của bạn bè, đối tác và fan dành cho mình, Đàm Vĩnh Hưng đã ngồi sắp xếp lại từng món quà rất cẩn thận và chụp ảnh để lưu niệm.

Nhìn loạt quà toàn hàng hiệu đắt đỏ của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người gọi anh là ‘người đàn ông hạnh phúc nhất showbiz’.

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Tối 2/10, Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 46 tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Rất nhiều sao Việt, bạn bè và fan hâm mộ đến chúc mừng anh - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Sau bữa tiệc, căn nhà của Đàm Vĩnh Hưng không khác gì một cửa hàng hoa - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Những bó hoa đắt tiền mà Mr. Đàm được nhận từ bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Hạnh phúc của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người ganh tị muốn "nổ đom đóm mắt" - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Một fan bất ngờ tặng bánh in hình Mr. Đàm, anh gọi cái bánh này là "quà to như cái nhà" - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Không chỉ nhận được vô số hoa tươi, Đàm Vĩnh Hưng còn nhận được loạt quà siêu "khủng" toàn hàng hiệu đắt tiền - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Anh cẩn trọng xếp ngay ngắn từng món quà rồi chụp hình cùng để lưu niệm - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Quà nhiều đến nỗi Đàm Vĩnh Hưng phải nhận nhiều đợt mới hết - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Đàm Vĩnh Hưng thích thú trước những món quà "vô giá" - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46

Đàm Vĩnh Hưng khoe quà sinh nhật ngập nhà tuổi 46
Một chiếc bánh đặc biệt, in loạt hình "Ông hoàng nhạc Việt" lúc còn bé - Ảnh: FBNV

Cùng dự sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lại hành động 'lạ' đầy bất ngờ thế này!

Cùng dự sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lại hành động 'lạ' đầy bất ngờ thế này!

Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng có mặt tại bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng, thế nhưng cặp đôi lại có hành động lạ khiến ai cũng bất ngờ!.

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