Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight

Hậu trường 29/12/2023 08:44

Phương Oanh và Shark Bình đã tranh thủ chụp bộ ảnh cưới tình bể bình, cô dâu xinh đẹp khiến dân tình không thể rời mắt.

Mới đây trên nền tảng TikTok, một tài khoản đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường Shark BìnhPhương Oanh chụp ảnh cưới. Theo đó, xuyên suốt quá trình chụp hình, cặp đôi đều lộ rõ vẻ hạnh phúc, tràn đầy năng lượng khi đứng trước ống kính. Nữ diễn viên khoe nhan sắc, thoải mái tạo dáng "nhí nhố" bên cạnh ông xã. Xinh đẹp là thế nhưng điều khiến netizen dành sự chú ý đặc biệt trong clip này là những khoảnh khắc Phương Oanh "flex" nhẫn kim cương lấp lánh. 

Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 1
Một tài khoản đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường Shark Bình và Phương Oanh chụp ảnh cưới.
Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 2
 Cặp đôi đều lộ rõ vẻ hạnh phúc, tràn đầy năng lượng khi đứng trước ống kính.
Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 3
Khoảnh khắc Phương Oanh "flex" nhẫn kim cương lấp lánh. 

Được biết, Phương Oanh - Shark Bình đã làm thủ tục kết hôn tại Phủ Lý (Hà Nam) hồi tháng 6 và tổ chức lễ gia tiên hồi tháng 7, sau một năm hẹn hò. Thực tế cặp đôi đã có ý định làm đám cưới sau khi tổ chức lễ ăn hỏi đầy hoành tráng. Nhưng vì Phương Oanh mang song thai, tình hình sức khỏe cũng không ổn định nên đã hoãn dịp trọng đại này.

Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 4
Phương Oanh - Shark Bình đã làm thủ tục kết hôn tại Phủ Lý (Hà Nam) hồi tháng 6.

Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 5

Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 6

Vì tình hình sức khỏe cũng không ổn định nên đã hoãn dịp trọng đại này.

Hiện tại Phương Oanh đang bước vào những tháng giữa thai kỳ nhóc tỳ song sinh. Nữ diễn viên xác nhận dùng phương pháp IVF để mang thai con đầu lòng. Dù trước đó bị nghén nặng, mệt mỏi nhưng cuối cùng nữ diễn viên đã quen với cuộc sống mẹ bầu, dành hầu hết thời gian để ở nhà nấu ăn và chăm sóc gia đình.

Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 7
Hiện tại Phương Oanh đang bước vào những tháng giữa thai kỳ nhóc tỳ song sinh.
Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 8
Nữ diễn viên dành hầu hết thời gian để ở nhà nấu ăn và chăm sóc gia đình.

Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam. Cô khởi nghiệp làm mẫu trước khi bén duyên với phim ảnh và nổi tiếng với các phim: Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân, Hoa bay, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu,...

Ông xã nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch một tập đoàn về công nghệ và nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019, biệt danh Shark Bình cũng từ đây mà ra đời.

Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight - Ảnh 9
Ông xã nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Hòa Bình.
Phương Oanh và Shark Bình tình tứ trong hậu trường ảnh cưới, nhẫn kim cương 'size khủng' gây chú ý

Phương Oanh và Shark Bình tình tứ trong hậu trường ảnh cưới, nhẫn kim cương 'size khủng' gây chú ý

Mới đây, những khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới của cô dâu Phương Oanh và chú rể Shark Bình đã được hé lộ.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Phương Oanh kết hôn

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