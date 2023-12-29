Phương Oanh và Shark Bình 'tình bể bình' trong hậu trường chụp ảnh cưới, nhẫn kim cương size khủng chiếm hết spotlight

Mới đây trên nền tảng TikTok, một tài khoản đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường Shark Bình và Phương Oanh chụp ảnh cưới. Theo đó, xuyên suốt quá trình chụp hình, cặp đôi đều lộ rõ vẻ hạnh phúc, tràn đầy năng lượng khi đứng trước ống kính. Nữ diễn viên khoe nhan sắc, thoải mái tạo dáng "nhí nhố" bên cạnh ông xã. Xinh đẹp là thế nhưng điều khiến netizen dành sự chú ý đặc biệt trong clip này là những khoảnh khắc Phương Oanh "flex" nhẫn kim cương lấp lánh.

Một tài khoản đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường Shark Bình và Phương Oanh chụp ảnh cưới.

Cặp đôi đều lộ rõ vẻ hạnh phúc, tràn đầy năng lượng khi đứng trước ống kính.

Khoảnh khắc Phương Oanh "flex" nhẫn kim cương lấp lánh.

Được biết, Phương Oanh - Shark Bình đã làm thủ tục kết hôn tại Phủ Lý (Hà Nam) hồi tháng 6 và tổ chức lễ gia tiên hồi tháng 7, sau một năm hẹn hò. Thực tế cặp đôi đã có ý định làm đám cưới sau khi tổ chức lễ ăn hỏi đầy hoành tráng. Nhưng vì Phương Oanh mang song thai, tình hình sức khỏe cũng không ổn định nên đã hoãn dịp trọng đại này.