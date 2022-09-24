Phương Oanh bất ngờ xóa ảnh tình tứ bên Shark Bình, dân tình liền thắc mắc 'Đã xảy ra chuyện gì?'

Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân của mình khiến dân tình phải thắc mắc.

Chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng hội trong những ngày vừa qua. Tuy nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng cặp đôi vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Gần đây, Phương Oanh đã đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai đi dự sự kiện của một người chị thân thiết. Đáng chú ý là nữ diễn viên diện đầm hai dây khoe thân hình thon nuột gợi cảm hạnh phúc khi được Shark Bình tháp tùng và chụp ảnh trên thảm đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đăng ảnh cùng bạn trai doanh nhân sau khi lùm xùm tình ái nổ ra.

Loạt ảnh Phương Oanh và Shark Bình tình tứ tại sự kiện bất ngờ bị xóa hoặc ẩn trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, vào chiều ngày 23/9, không ít người đã phát hiện Phương Oanh đã xóa hoặc ẩn bài viết kèm ảnh dự sự kiện cùng Shark Bình trên trang cá nhân. Hành động này của nữ diễn viên khiến ai nấy phải tò mò thắc mắc. Phương Oanh thừa nhận đang hẹn hò Shark Bình, khẳng định không làm gì sai trái - Ảnh: Internet Trước đó, nữ diễn viên Phương Oanh từng chia sẻ rằng cô và Shark Bình vẫn độc thân, bạn trai cô đổ vỡ hôn nhân 2 năm trước và cô chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Shark Bình cũng tự nhận mình độc thân hai năm nay, đã gửi đơn đồng thuận ly hôn ra tòa.

Tuy nhiên, do cuộc hôn nhân của doanh nhân này chưa kết thúc về mặt pháp lý, vợ anh cũng lên tiếng khẳng định họ chưa hề ra tòa nên chuyện tình của Phương Oanh không được số đông dư luận ủng hộ. Cặp tình nhân này cũng nhận về rất nhiều lời bình phẩm nặng nề. Về phía Phương Oanh, ngay sau đó, cô cũng viết tâm thư "vạch mặt" chính thất có ý muốn lợi dụng tên tuổi cô để nổi tiếng và chiếm phần lớn tài sản sau ly hôn.

Cũng là sinh nhật, 'vua cá Koi' được vợ trẻ công khai chúc mừng, Phương Oanh than thở về ngày sinh nhật, còn bị dân mạng ùa vào mỉa mai Sinh nhật 'vua cá Koi' cũng trùng hợp là ngày sinh nhật của diễn viên Phương Oanh. Tuy nhiên, trái ngược với 'vua cá Koi' được vợ công khai thể hiện tình cảm. Phương Oanh lẻ bóng đăng đàn trạng thái than thở về ngày sinh nhật bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-oanh-bat-ngo-xoa-anh-tinh-tu-ben-shark-binh-dan-tinh-lien-thac-mac-da-xay-ra-chuyen-gi-506378.html