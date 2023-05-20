Phương Mỹ Chi thừa nhận thay đổi 1 điểm trên gương mặt khiến khán giả khó nhận ra, phải lên tiếng cầu xin 1 điều này!

Hậu trường 20/05/2023 11:42

Chia sẻ từ Phương Mỹ Chi thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả!

Những giọng ca nhí bước ra từ các cuộc thi âm nhạc ở hiện tại vẫn giữ được sức nóng chắc hẳn phải kể đến Phương Mỹ Chi. Vốn xuất phát điểm, cô bé gây ấn tượng bởi dòng nhạc dân ca ngọt ngào thì sau 10 năm phát triển con đường ca hát, Phương Mỹ Chi đã không ngại thử sức ở nhiều thể loại nhạc khác. Song vẫn nhận được nhiều sự yêu mến nhất định.

Mới đây, trên kênh TikTok, Phương Mỹ Chi đã đăng tải đoạn clip đáp trả 1 bình luận từ khán giả gây chú ý. Cụ thể, tài khoản này nhận xét: "Sao mình thấy giống Phương Mỹ Chi quá". Và theo chia sẻ thì những bình luận tương tự như thế này, thời gian gần đây liên tục xuất hiện trong các video clip mà chính nữ ca sĩ đăng tải. Có lẽ chính vì thế nên giọng ca Quê em mùa nước lũ đã quyết định lên tiếng 1 lần để nói rõ.

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Theo đó, Phương Mỹ Chi cho biết: "Xem bình luận này xong thì Chi mới hiểu ra được lý do tại sao những clip TikTok của Chi dạo gần đây đang hơi.. flop. Có lẽ mọi người chưa quen với giao diện này hả? Mọi người liên tục hỏi: "Sao giống Phương Mỹ Chi quá", "Phải Phương Mỹ Chi không?".... tôi là Phương Mỹ Chi đây. Chỉ là tôi hơi khác do tôi cởi kính ra thôi, nhưng vẫn là tôi, nhận ra tôi đi". 

Có thể thấy, nữ ca sĩ đang rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi khán giả không nhận ra sau khi cởi bỏ lớp kính cận quen thuộc. Trước đó, suốt một khoảng thời gian dài, người hâm mộ đã quen với hình ảnh tạo dựng nên thương hiệu "cô bé dân ca" với cặp kính cận "dày cộm", thế nên khi Phương Mỹ Chi tháo bỏ lớp kính trên khuôn mặt khiến không ít người cảm thấy lạ lẫm cũng là điều dễ hiểu.

Phương Mỹ Chi thừa nhận thay đổi 1 điểm trên gương mặt khiến khán giả khó nhận ra, phải lên tiếng cầu xin 1 điều này! - Ảnh 1
Có thể thấy, nữ ca sĩ đang rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi khán giả không nhận ra sau khi cởi bỏ lớp kính cận quen thuộc

Cách đây không lâu, Phương Mỹ Chi đã chia sẻ về quyết định mổ mắt cận vì muốn bản thân mới mẻ và để thuận tiện hơn khi làm nghề. Phương Mỹ Chi cho biết: “Dù thay đổi nhưng Chi vẫn muốn giữ những gì thuộc về truyền thống. Chi không muốn biến mình theo phong cách táo bạo hay quyến rũ. Làm cách nào để tạo dựng hình ảnh mới trong lòng công chúng thì Chi chưa tưởng tượng được”.

Mới đây, Phương Mỹ Chi vừa trình làng một sản phẩm mới mang tên Vũ Trụ Có Anh để kỷ niệm 10 năm ca hát. Cô không còn hát nhạc dân ca hay bolero, thay vào đó là âm nhạc trẻ trung, phù hợp với thị hiếu giới trẻ.

Phương Mỹ Chi thừa nhận thay đổi 1 điểm trên gương mặt khiến khán giả khó nhận ra, phải lên tiếng cầu xin 1 điều này! - Ảnh 2
Mới đây, Phương Mỹ Chi vừa trình làng một sản phẩm mới mang tên Vũ Trụ Có Anh để kỷ niệm 10 năm ca hát

Chia sẻ về dự án lần này, nữ ca sĩ nhí cho biết có những trăn trở, băn khoăn khi đi theo con đường âm nhạc mới này. Song, cô xin phép giữ lại những tâm tư và nhường phần nhận xét cho khán giả. Dẫu vậy, cô tự tin kinh nghiệm 10 năm hát nhạc dân gian sẽ giúp mình hòa nhập và phát triển tốt khi bước sang con đường mới. 

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