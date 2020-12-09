Phương Mỹ Chi nghẹn ngào chia sẻ về cuộc trò chuyện cuối cùng với NS Chí Tài

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vẫn không dám tin rằng nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời vì đột quỵ. Cô xúc động chia sẻ lại kỷ niệm bên cố nghệ sĩ.

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9/12 khiến làng giải trí Việt bàng hoàng tiếc nuối. Nam nghệ sĩ mất vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Hiện rất đông khán giả và nghệ sĩ Việt bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nam danh hài tài hoa bạc mệnh.

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Mỹ Chi xúc động viết lời tiễn biệt bậc cha chú trong nghề. Giọng ca "Quê em mùa nước lũ" xúc động kể lại kỷ niệm mới nhất khi đi diễn cùng nghệ sĩ Chí Tài.

Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Chú ơi... con không tin đâu chú. Đêm nhạc này là sự may mắn nhất đời này của con, khi được gặp chú, hát với chú. Con còn muốn nhiều đêm nhạc hơn chú ơi. Hôm đó, chú gọi con liên tục, còn tỉ mỉ hỏi: 'Con rảnh giờ nào? Để chú nghĩ ra cái gì cho bài hát chú nói con liền!'.

Phương Mỹ Chi chia sẻ kỷ niệm bên nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FB

Con không ngờ, lại có 1 bậc tiền bối có tâm với nghề và ân cần với hậu bối đến như vậy, con xúc động, bất ngờ và thật hạnh phúc! Con tự nói với lòng, sau này con cũng sẽ như chú! Chú Chí Tài.

Con thương chú nhiều, con khóc rồi chú, con không tin 1 người con yêu mến, nể phục, kính trọng, vừa gặp đây vừa cười nói chỉ dạy con đây mà bây giờ đã từ biệt con rồi! Chú ơi chú không ra đi, chú sẽ mãi sống trong tim con và khán giả. Buồn thật sự...".

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài là nỗi mất mát lớn với khán giả và làng giải trí Việt.

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