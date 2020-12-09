Nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời vì đột quỵ

Hậu trường 09/12/2020 16:10

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời được quản lý cũ xác nhận khiến công chúng bàng hoàng.

Theo một số nguồn tin, nghệ sĩ Chí Tài vừa đột ngột qua đời vì đột quỵ vào ngày 9/12. Thông tin này khiến làng giải trí Việt vô cùng bàng hoàng, tiếc nuối. Bởi thời gian gần đây, nam danh hài không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường về tình trạng sức khỏe.

Hiện tại, bà xã nam danh hài vẫn đang sống tại Mỹ. Cách đây không lâu, anh xuất hiện trong một chương trình truyền hình và xúc động khi xa vợ nhiều tháng vì dịch Covid-19. 

Nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời vì đột quỵ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958. Anh được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến bởi sự hóm hỉnh, hài hước trong lối diễn. Trước khi hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài được biết đến là một nhạc công ghi-ta. Anh còn là nhạc sĩ hòa âm, sáng tác và viết lời Việt cho một số ca khúc.

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