Trước khi đột quỵ ở tuổi 62, nghệ sĩ Chí Tài đã được báo động về tình trạng sức khỏe?

Rất nhiều sao Việt và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời.

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời ở tuổi 62 vì đột quỵ khiến nghệ sĩ và khán giả vô cùng bàng hoàng, thương tiếc. Bởi trước khi qua đời, nam danh hài đình đám vẫn có vẻ khỏe mạnh. Anh còn tham gia nhiều show diễn và ghi hình các chương trình phục vụ khán giả.

Danh hài Chí Tài qua đời để lại niềm thương tiếc lớn cho khán giả nước nhà - Ảnh: Internet

Đặc biệt cách đây không lâu, danh hài Chí Tài còn thực hiện clip tập thể dục với thử thách "One Leg Challenge - Đứng một chân". Nam diễn viên chia sẻ, theo lời bác sĩ nếu đứng 1 chân không quá 20 giây thì có thể tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ rất cao. Trong clip này, anh chỉ trụ được khoảng 4 giây. Tuy đây có thể chỉ là content của bên sản xuất nhưng cũng có thể là báo động thực sự cho tình trạng sức khỏe của nam danh hài.

Danh hài Chí Tài đuối sức khi tham gia thử thách đứng 1 chân - Ảnh: Internet

Thời điểm sau Tết 2020, danh hài Chí Tài cũng gây lo lắng khi xuất hiện với diện mạo gầy bất thường. Rất nhiều đồng nghiệp, khán giả nhắc nhở nam danh hài cân đối giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi.

Hình ảnh danh hài Chí Tài gầy guộc từng khiến khán giả lo lắng - Ảnh: Internet

Cố nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958, tên thật là Nguyễn Chí Tài. Anh là nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến. Nam danh hài được biết đến khi đóng cặp cùng NSƯT Hoài Linh trên sân khấu hài. Với tính cách hài hước, gần gũi, anh được hầu hết đồng nghiệp yêu mến và nể trọng.

Nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời vì đột quỵ Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời được quản lý cũ xác nhận khiến công chúng bàng hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-dot-quy-o-tuoi-62-nghe-si-chi-tai-da-duoc-bao-dong-ve-tinh-trang-suc-khoe-389603.html