'Phượng hoàng' Vũ Thu Phương tung cánh đầy khí chất, netizen lại ví như đang... giũ rèm cửa

Màn catwalk thất bại cùng những động tác biểu diễn khó hiểu của Vũ Thu Phương tại Vietnam International Fashion Week vừa qua đã khiến cho cô mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả.

Trong khi những cái tên cùng thời như Hà Anh, Xuân Lan,... đã dần rời xa sàn catwalk để tập trung vào gia đình hoặc các dự định khác của mình thì Vũ Thu Phương sau gần 10 năm mất hút bỗng quay trở lại để tìm lại ánh hào quang. Tuy nhiên, ngoài danh xưng siêu mẫu từ thời "ngàn chín trăm hồi đó" thì Vũ Thu Phương chẳng còn lại gì cả, thậm chí bị nhiều người gắn cho cái mác "hết thời". Vũ Thu Phương nuôi tham vọng trở lại sàn catwalk sau gần 10 năm bỏ nghề - Ảnh: Internet Mới đây, Vũ Thu Phương đã góp mặt trình diễn tại Vietnam International Fashion Week. Có lẽ vì cách catwalk đã quá lạc hậu lại khá cứng ngắc, không hề uyển chuyển, thêm các động tác dư thừa nên những bước đi của siêu mẫu đã khiến cho công chúng tỏ cảm thấy khá "sượng trân".

Vũ Thu Phương vô cùng lộng lẫy với chiếc áo dài gấm sắc màu và mấn đội đầu cỡ đại của NTK Lê Long Dũng - Ảnh: Internet Khi mới bước ra từ cánh gà, Vũ Thu Phương quả thật vô cùng lộng lẫy với chiếc áo dài gấm sắc màu và mấn đội đầu cỡ đại của NTK Lê Long Dũng. Tuy nhiên, khi sải những bước đầu tiên ra phía sàn diễn, nữ siêu mẫu đã có những bước đi thiếu vững chãi cùng với lối catwalk cũ và những động tác tay, hông thiếu uyển chuyển đã khiến cho phần trình diễn của cô thiếu đi tính chuyên nghiệp trầm trọng. Những động tác tay và hông thiếu uyển chuyển của Vũ Thu Phương đã khiến phần trình diễn khá cứng ngắc - Ảnh: Cắt từ clip Động tác 'phượng hoàng tung cánh' của Vũ Thu Phương khiến netizen liên tưởng đến cảnh... giũ rèm cửa - Ảnh: Cắt từ clip Ngoài ra, nhiệm vụ của người mẫu là show ra được những cái đẹp từ bộ trang phục mà mình mặc, nhưng Vũ Thu Phương với những bước catwalk nặng nề của mình đã tạo cho bộ áo dài cảm giác rườm rà khó tả, mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Thật sự là một màn màn trình diễn không được hoàn thiện lắm.

Ngay sau khi đoạn clip quay lại phần trình diễn của Vũ Thu Phương được đăng tải trên MXH, nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận chê bai. Nhiều người cho rằng, sau 10 năm bỏ nghề, cô không còn xứng với danh xưng siêu mẫu nữa, thậm chí còn có người khuyên cô nên đăng ký vào một lớp học catwalk để cập nhật những cách trình diễn phù hợp hơn.

Vũ Thu Phương hé lộ lý do bỏ nghề 8 năm, thì ra liên quan tới bê bối chấn động Hollywood Chân dài Vũ Thu Phương tiết lộ lý do bỏ nghề khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, cô từng nói về bê bối này cách đây nhiều năm.

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