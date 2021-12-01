Sở hữu nhan sắc thần thánh, Vũ Thu Phương vẫn bị 'cà khịa' điều này

Hậu trường 01/12/2021 15:41

Nhận xét của vài cư dân mạng về Vũ Thu Phương đang khiến khán giả chú ý.

Mới đây, siêu mẫu Vũ Thu Phương khoe ảnh mặc jumpsuit ánh kim, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong tập 4 'The Next Face Vietnam'. Vũ Thu Phương khoe ảnh mặc jumpsuit ánh kim, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong tập 4 'The Next Face Vietnam'. Vũ Thu Phương khoe ảnh mặc jumpsuit ánh kim, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong tập 4 'The Next Face Vietnam'.

Vu Thu Phuong 2

Sở hữu nhan sắc thần thánh, Vũ Thu Phương vẫn bị 'cà khịa' điều này - Ảnh 2

Sở hữu nhan sắc thần thánh, Vũ Thu Phương vẫn bị 'cà khịa' điều này - Ảnh 3

Hình ảnh của cô tại chương trình mới nhất

Vũ Thu Phương sinh năm 1985 tại Nam Định. Năm 1997, gia đình cô chuyển từ Nam Định vào TP.HCM sinh sống. Ngay từ nhỏ, do hoàn cảnh kinh tế gia đình, Vũ Thu Phương đã phải sống tự lập. Không phải "con nhà nòi" về nghệ thuật nhưng cô nàng nhanh chóng bén duyên với nghề người mẫu nhờ sở hữu gương mặt thần thái cùng vóc dáng cân đối.

Khẳng định bản thân với vai trò một siêu mẫu thành công, Vũ Thu Phương còn đá chéo sân và gặt hái được 1 số thành tích nhất định trong lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. Sau 1 khoảng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình nhỏ, nữ siêu mẫu đã chính thức trở lại showbiz khi làm giám khảo của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019.

Vu Thu Phuong

Sở hữu nhan sắc thần thánh, Vũ Thu Phương vẫn bị 'cà khịa' điều này - Ảnh 5

Dù bỏ nghề đã lâu nhưng tên tuổi của Vũ Thu Phương vẫn luôn nóng sốt

Ngay từ đầu, nhiều khán giả cảm thấy Vũ Thu Phương có phần hơi khắt khe với ứng viên nặng ký thời điểm đó là Á hậu Thúy Vân. Một loạt những câu nói của nữ siêu mẫu được netizen nhớ mãi như "Chị bỏ nghề 10 năm rồi nha!", "Em trôi quá!", "Bụng hơi sưng nha Vân!"...

Hiện tại, hình ảnh của cô tại chương trình mới này vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ảnh: Tổng hợp

Nỗi sợ da bị chùng của Phan Như Thảo sau khi giảm cân khiến hội chị em đồng cảm

Nỗi sợ da bị chùng của Phan Như Thảo sau khi giảm cân khiến hội chị em đồng cảm

Nỗi lo của Phan Như Thảo khiến 'hội chị em' quan tâm hết sức.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Thu Phương chỉnh ảnh Vũ Thu Phương siêu mẫu the next face

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?