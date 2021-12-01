Sở hữu nhan sắc thần thánh, Vũ Thu Phương vẫn bị 'cà khịa' điều này

Mới đây, siêu mẫu Vũ Thu Phương khoe ảnh mặc jumpsuit ánh kim, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong tập 4 'The Next Face Vietnam'. Vũ Thu Phương khoe ảnh mặc jumpsuit ánh kim, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong tập 4 'The Next Face Vietnam'. Vũ Thu Phương khoe ảnh mặc jumpsuit ánh kim, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong tập 4 'The Next Face Vietnam'.

Hình ảnh của cô tại chương trình mới nhất

Vũ Thu Phương sinh năm 1985 tại Nam Định. Năm 1997, gia đình cô chuyển từ Nam Định vào TP.HCM sinh sống. Ngay từ nhỏ, do hoàn cảnh kinh tế gia đình, Vũ Thu Phương đã phải sống tự lập. Không phải "con nhà nòi" về nghệ thuật nhưng cô nàng nhanh chóng bén duyên với nghề người mẫu nhờ sở hữu gương mặt thần thái cùng vóc dáng cân đối.

Khẳng định bản thân với vai trò một siêu mẫu thành công, Vũ Thu Phương còn đá chéo sân và gặt hái được 1 số thành tích nhất định trong lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. Sau 1 khoảng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình nhỏ, nữ siêu mẫu đã chính thức trở lại showbiz khi làm giám khảo của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019.

Dù bỏ nghề đã lâu nhưng tên tuổi của Vũ Thu Phương vẫn luôn nóng sốt

Ngay từ đầu, nhiều khán giả cảm thấy Vũ Thu Phương có phần hơi khắt khe với ứng viên nặng ký thời điểm đó là Á hậu Thúy Vân. Một loạt những câu nói của nữ siêu mẫu được netizen nhớ mãi như "Chị bỏ nghề 10 năm rồi nha!", "Em trôi quá!", "Bụng hơi sưng nha Vân!"...

Hiện tại, hình ảnh của cô tại chương trình mới này vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ảnh: Tổng hợp